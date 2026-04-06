Rumer Willis verteidigt Stillen ihrer dreijährigen Tochter

Rumer Willis (37) meldet sich mit einer klaren Botschaft bei ihren Fans – und ihren Kritikern. Auf Instagram teilte die Schauspielerin jetzt ein Video, in dem sie ganz entspannt ihre Tochter Lou stillt, die am 18. April drei Jahre alt wird. Der Clip zeigt zunächst eine Szene, in der die Tochter der Hollywood-Legende Bruce Willis (71) ihre kleine Tochter stillt und ist mit den eingeblendeten Worten "Wenn jemand deinen Erziehungsstil verurteilt" versehen. Danach wechselt die Aufnahme zu einer Frau vor einem Whiteboard, die über den Unterschied zwischen "deinem Problem" und "meinem Problem" doziert. Mit einem deutlichen "Tut mir leid – oder auch nicht" in der Bildunterschrift machte sie ihre Haltung zu den Kommentaren klar.

Die Aktion kommt nicht aus dem Nichts: Schon 2025 hatte Rumer in ihren Instagram-Stories ein Stillfoto mit Lou gepostet, auf dem sie gemütlich auf einem Sofa sitzt. Dazu richtete sie sich damals direkt an alle Kritiker: "Für die Hater, die mich wegen des Stillens meines zweijährigen Kindes angreifen, ich wünsche euch einen gesegneten Tag", schrieb sie damals dazu. Auch ihre Rolle als Alleinerziehende verschweigt sie nicht. Die Tochter von Demi Moore (63) und Bruce Willis brachte Lou im April 2023 gemeinsam mit ihrem damaligen Partner, dem Musiker Derek Richard Thomas, zur Welt. 2024 machte sie öffentlich, dass die Beziehung gescheitert ist – seitdem stemmt sie den Mama-Alltag alleine.

Wie ehrlich Rumer mit ihren Gefühlen umgeht, zeigte sie auch in einem emotionalen Clip, den sie im November 2025 in ihren Stories teilte. Darin filmt sich die Schauspielerin beim Spazierengehen, wischt sich Tränen aus dem Gesicht und schreibt dazu: "An manchen Tagen ist es hart, eine alleinerziehende Mutter zu sein. Sie ist nie schwer, aber es kann schwer sein, alles allein zu machen." Gleichzeitig nimmt sich die Promitochter selbst mit Humor und merkt lachend an, dass sie sogar noch Essensreste zwischen den Zähnen hat. Am Ende richtet sie sich mit einem Lächeln und einem Daumen hoch an ihre Follower – ein Moment, der zeigt, wie sehr Rumer ihre Verletzlichkeit teilt und dabei dennoch Zuversicht ausstrahlt.

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Getty Images Rumer Willis im September 2024

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Instagram / rumerwillis Bruce Willis mit Tochter Rumer und Enkelin Louetta

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Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrem Partner Derek Richard Thomas