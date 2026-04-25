Nackt im Meer: Musikerin Kesha feiert sinnlich den Earth Day

Kesha (39) lässt die Hüllen fallen – und zwar buchstäblich! Die Sängerin hat vor Kurzem auf Instagram mehrere Fotos geteilt, auf denen sie vollständig unbekleidet im Meer badet. Mit einem sanften Lächeln dreht sie sich leicht zur Seite und schaut über ihre Schulter in die Kamera, während sie ihren nackten Körper mit den Händen umfasst. Ihre Nippel werden von rosafarbenen Herz-Emojis verdeckt. In einem weiteren Bild liegt die 39-Jährige mit dem Gesicht nach unten im Wasser und hält eine Muschel in den Händen.

Zu den Fotos schrieb Kesha nachdenkliche Worte: "Mutter Natur ist das göttlich Weibliche" ist auf einem der Bilder in großen rosafarbenen Buchstaben zu lesen. "Ich bin die unendliche Menge an Dingen, aus denen ich gemacht bin", heißt es in einem weiteren Bild. Den Beitrag versah sie mit dem Hashtag "#earthday is every day". In den Kommentaren reagierten Fans begeistert auf den Post. "Mutter Kesha", schrieb eine Person, während ein anderer Instagram-Nutzer ergänzte: "Mutter erkennt Mutter."

Es ist nicht das erste Mal, dass Kesha auf Instagram für Aufsehen sorgt. Zuletzt machte die Musikerin im Juni mit ihrem Musikvideo zu "Boy Crazy" Schlagzeilen, in dem sie unter anderem oben ohne zu sehen war und das aufgrund verschiedener expliziter Szenen für Diskussionen sorgte. Auch abseits von Musikvideos setzt die Sängerin regelmäßig auf freizügige Auftritte in den sozialen Medien. Anfang April posierte sie in einem körperbetonten rosafarbenen Kleid mit transparentem Einsatz – dazu Schlangenlederstiefel und getönte Sonnenbrille.

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Getty Images Kesha, Musikerin

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Instagram / kesha Kesha im April 2026

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Instagram / kesha Kesha zum Earth Day 2026