Tiroler Ehrenzeichen: Mirjam Weichselbraun wurde geehrt

Mirjam Weichselbraun (44) wurde am Freitag in der Innsbrucker Hofburg mit dem Tiroler Ehrenzeichen ausgezeichnet, berichtet der Kurier. Die Verleihung fand anlässlich des 216. Todestages des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer (63) statt, wobei insgesamt elf Personen aus Tirol und Südtirol geehrt wurden. Die in Innsbruck geborene Moderatorin erhielt die Auszeichnung für ihr "herausragendes Wirken zum Wohle des Landes". Im Riesensaal der Hofburg hielt sie stellvertretend für alle Geehrten die Dankesrede. Die Ehrung wurde traditionell von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und seinem Südtiroler Amtskollegen Arno Kompatscher vorgenommen.

Die Auszeichnung ist eine der höchsten Ehrungen des Landes und nach der goldenen Ehrenkette gestaltet, die Andreas Hofer nach dem Sieg am Bergisel im Jahr 1809 vom Kaiser erhielt. Anton Mattle würdigte die Geehrten mit den Worten: "Die heute Geehrten stehen für Leistungsbereitschaft, Mut und Verantwortungsbewusstsein." Die Ausgezeichneten seien "nicht nur Botschafter Tirols und Südtirols, sondern haben unsere Länder mit ihrem Wirken geprägt", erklärte der Landeshauptmann. Dem Festakt in der Hofburg waren eine Kranzniederlegung am Andreas-Hofer-Denkmal am Bergisel und ein Gedenkgottesdienst in der Hofkirche vorausgegangen.

Mirjam ist als Schauspielerin und Synchronsprecherin über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt und lebt heute mit ihrer Familie hauptsächlich in London. Die vielfache Romy-Preisträgerin führt seit vielen Jahren durch die ORF-Tanzshow "Dancing Stars" und den Opernball. Unter den weiteren Geehrten befanden sich die "Stanglwirtin" Maria Hauser-Seibl, der Südtiroler Künstler Gotthard Bonell sowie Christof Grassmayr, Seniorchef der Innsbrucker Glockengießerei. Auch Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Tourismus wurden ausgezeichnet, darunter Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender von Spar Österreich, und der Ischgler Touristiker Alfons Parth.

Getty Images Mirjam Weichselbraun im Februar 2019 bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld, Österreich

Andreas Rentz / Getty Images Mirjam Weichselbraun bei der Bambi-Verleihung 2012

Mirjam Weichselbraun beim "Wiener Opernball" 2017