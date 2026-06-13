Laverne Cox offenbart frühere Beziehung zu MAGA-Polizist

Schauspielerin und Aktivistin Laverne Cox (54) hat sich jetzt offen über eine vergangene Liebesbeziehung geäußert, die viele überrascht haben dürfte. Im Rahmen der Promotion für ihre New Yorker Show "Laverne Cox: Gurrl How Did I Get Here?" enthüllte sie, fast vier Jahre lang mit einem Polizisten aus New York City zusammen gewesen zu sein – einem überzeugten MAGA-Wähler. Die beiden lernten sich mitten in der Pandemie kennen, als er 26 Jahre alt war und Laverne 48. "Er ist ein blondhaariger, blauäugiger MAGA-Republikanischer Wähler, der New Yorker Polizeibeamter ist. Wir waren unsterblich verliebt", erklärte sie.

Laverne betonte dabei ausdrücklich, dass sie die politischen Ansichten ihres Ex-Partners nie geteilt hat und nie für Donald Trump (79) gestimmt habe. "Ich habe nie die Politik meines Ex-Freundes übernommen. Ich habe ihn immer mit Liebe und Empathie herausgefordert und versucht, seine Perspektiven anzuhören. Ihn oft mit Fakten korrigiert", sagte sie. Über trans-politische Themen hätten sie in ihrer Beziehung kaum gesprochen – bewusst, wie sie erklärte: "Ich wollte einfach Spaß haben, es gibt genug trans-politisches Zeug in meinem Leben." Erst kurz vor der letzten Wahl habe sich ihr innerer Konflikt offenbart, als ihr Freund nicht einmal wusste, was in Project 2025 über geschlechtsangleichende Maßnahmen geplant war. "Er war geschockt. Er hatte keine Ahnung", berichtete Laverne. In einem Statement auf Instagram betont Laverne außerdem: "Nur zur Klarstellung: Als wir auf Tinder ein Match hatten, wusste ich nicht, was er beruflich machte. Ich wusste nichts über seine politischen Ansichten. Wir haben uns einfach nur unterhalten. Er hat mir sogar erzählt, dass er etwas ganz anderes mache."

Die Schauspielerin ist seit Jahren eine der bekanntesten trans Aktivistinnen der USA und setzt sich öffentlich für LGBTQ+-Rechte ein. Ihr Durchbruch gelang ihr mit der Rolle der Sophia Burset in der Netflix-Serie Orange Is the New Black, für die sie als erste offen trans Person für einen Emmy nominiert wurde. Trotz der politischen Gegensätze in ihrer Beziehung zeigte sich Laverne verständnisvoll: "Er hat eine wunderschöne Seele und wirklich schöne Qualitäten. Und ich war verliebt." Dass die Beziehung inzwischen beendet ist, bestätigte sie ebenfalls: "Ich denke, mit dieser aktuellen Regierung müssen definitiv Grenzen gezogen werden, weil wir auf eine andere Art und Weise um unser Leben kämpfen."

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Getty Images Laverne Cox bei einem Event im Juli 2019

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Getty Images Laverne Cox, Mai 2024

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Getty Images Laverne Cox bei der Premiere der siebten "Orange Is The New Black"-Staffel