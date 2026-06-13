Diesen Karriere-Tipp gibt Saif Ali Khan heute seinen Kindern

Bollywood-Star Saif Ali Khan (55) hat in einem offenen Interview mit Hindustan Times über die Karrierewege seiner Kinder Sara Ali Khan (30) und Ibrahim Ali Khan (25) gesprochen – und dabei einen klaren Ratschlag formuliert. Der Schauspieler betonte, dass die Filmbranche heutzutage weitaus weniger vergebend sei als noch zu seiner Zeit, und gab seinen Kindern mit auf den Weg, dass gründliche Vorbereitung entscheidend sei. "Es ist eine andere Zeit, und ich habe ihnen auch gesagt: Man muss sich vorbereiten, aber das sind auch Entscheidungen der Produzenten", erklärte er. Gleichzeitig zeigte er Verständnis für den Ehrgeiz junger Nachwuchsschauspieler: "Die große Leinwand hat so eine starke Anziehungskraft, dass die Leute das Gefühl haben, bereit zu sein, und bereit sein wollen." Als Beispiel nennt er etwa Kollegen, die schon vor dem ersten Film monatelang an Tanz und Körper gearbeitet hätten, um beim Start perfekt in Form zu sein.

Saif sprach dabei auch offen über seine eigenen frühen Karrierejahre, in denen er nach eigener Aussage alles andere als überzeugend war. Er habe schlicht überlebt, weil niemand sonst bereit gewesen sei, die Filme zu drehen, die er damals gemacht habe – und weil etwas Glück dazugekommen sei. Auf die Frage, ob Starkinder wie Sara und Ibrahim heute zu schnell abgeschrieben würden, antwortete Saif nachdenklich: "Es war definitiv eine nachsichtigere Zeit, und heute muss man viel besser vorbereitet sein, als wir es waren." Er schloss mit den Worten: "Unsere Branche ist extrem geworden. Es war schon immer wettbewerbsintensiv, aber die Menschen sind jetzt sicher weniger nachsichtig als früher."

Dass die Filmbranche für Sara kein leichtes Pflaster ist, zeigte sich bereits in der Vergangenheit. Die Schauspielerin sprach mit Hindustan Times darüber, wie sie mit der teils harschen Kritik umgeht, die ihr als Promi-Tochter und öffentliche Person begegnet. Sie erklärte dabei, dass sie sich durch einen "mentalen Filter" vor negativen Kommentaren schütze. Ihr Bruder Ibrahim feierte derweil erst kürzlich sein Leinwanddebüt und steht damit noch ganz am Anfang seines Weges in der Branche.

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Instagram / saraalikhan95 Ibrahim Ali Khan, Saif Ali Khan und Sara Ali Khan, August 2024

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Getty Images Ibrahim Ali Khan und Sara Ali Khan, März 2025

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Getty Images Sara Ali Khan und Saif Ali Khan, Dezember 2018