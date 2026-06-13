Warum Prinz William bei Trooping the Colour zu Pferde reitet

Beim Trooping the Colour am 13. Juni fiel auf, dass Prinz William (43) nicht gemeinsam mit seiner Frau Prinzessin Kate (44) und den drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) in der Kutsche saß, sondern hoch zu Ross durch die Londoner Innenstadt ritt. Der Grund dafür liegt in seiner offiziellen Rolle: William nimmt als Colonel of the Welsh Guards zu Pferde an der alljährlichen Geburtstagsparade für König Charles (77) teil. Er trug die zeremonielle Uniform des Regiments – eine leuchtend rote Tunika, kombiniert mit einem Bärenfellhut, dem Hosenbandorden-Schulterband und einem Zeremonienschwert. Kate und die Kinder verfolgten den Festzug derweil von einer Kutsche aus und nahmen anschließend gemeinsam auf dem Balkon des Buckingham Palace Platz, um das traditionelle Vorbeiflugspektakel der Royal Air Force zu beobachten.

William bekam seine Rolle als Colonel of the Welsh Guards von seinem Vater übertragen, kurz nachdem Queen Elizabeth II. (†96) im September 2022 verstorben war. Zuvor hatte er die Position als Colonel of the Irish Guards inne. Diese Funktion übernahm seither Prinzessin Kate. Die Parade begann mit dem Zug zu Pferde und in Kutschen entlang des Malls vom Buckingham Palace in Richtung Trafalgar Square, ehe es auf dem Horse Guards Parade zur eigentlichen Zeremonie kam. Den Abschluss des Tages bildete die spektakuläre Vorführung der Red Arrows mit ihren rot-weiß-blauen Rauchfahnen am Londoner Himmel.

Williams Auftritt zu Pferde beim Trooping the Colour hat eine persönliche Note – er steht in der Tradition der britischen Royals, die das Militär und seine Zeremonien als festen Bestandteil ihres öffentlichen Lebens verstehen. Es ist das zweite Trooping the Colour, seit sowohl König Charles als auch Prinzessin Kate Anfang 2024 ihre Krebsdiagnosen öffentlich gemacht hatten. Kate verkündete im Januar 2025, dass sie sich in Remission befinde. Für die Familie gibt es darüber hinaus noch weiteren Anlass zur Freude: Nur eine Woche vor der Parade hat Charles die zweite Hochzeit seines Neffen Peter Phillips (48) miterlebt.

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Getty Images Prinz William bei Trooping the Colour in London 2026

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis bei Trooping the Colour in London

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Getty Images Prinz William, Trooping the Colour 2026