Vor Bachelorette-Staffel vergeben? Ariel äußert sich dazu

Kurz vor dem Start der neuen Schweizer Bachelorette-Staffel brodelt die Gerüchteküche: Ist Ariel (23), die diesjährige Hauptdarstellerin der Kuppelshow, bereits vergeben? Im Netz kursieren Spekulationen, die die Mama einer Tochter in Verbindung mit dem Realitystar Tim Kühnel bringen. Ein TikTok-Promi-Portal hat mehrere vermeintliche Indizien für eine Romanze gesammelt – darunter auffällig ähnliche Hintergrundkulissen in den Instagram-Storys der beiden sowie ein angeblich geschwärzter Teil in einem WhatsApp-Chat, hinter dem Ariels Tochter Ileyna erwähnt worden sein soll. Gegenüber Blick hat die Baslerin die Gerüchte nun aber klar dementiert.

"Während einige aus meinem Umfeld den Ballermann-Start auf Mallorca feiern, genieße ich eine entspannte Auszeit mit meiner Tochter und meiner Familie. Ich bin weiterhin Single und freue mich darauf, bald als Bachelorette meine große Liebe zu finden", stellte Ariel klar. Schon zuvor hatte sie gemeinsam mit Tim auf dem roten Teppich der Reality Awards auf die Spekulationen reagiert. Auch Tim selbst bestätigte nur eine Freundschaft – ließ sich aber dennoch eine kleine Spitze nicht nehmen: "Und sollte sie diesen Mann dort nicht finden, steht er vielleicht gerade neben ihr", sagte er mit einem Augenzwinkern gegenüber dem Podcast "Blitzlichtgewitter".

Den Artikel des Newsportals teilte Ariel in ihrer Instagram-Story und kommentierte diesen noch einmal eindrücklich mit den Worten: "Hört auf mit euren Gerüchten und falschen Behauptungen, es nervt nur noch! Freut euch auf eine geile Staffel. Ich bin so was von ready." Vor rund zwei Monaten hatte Ariel selbst verkündet, die neue Rosenverteilerin zu sein. In einem Social-Media-Clip machte sie ihre neue Rolle offiziell und sagte strahlend in die Kamera: "Ja, es stimmt, ich bin es, eure neue Bachelorette!" Unter dem Video überschlugen sich die Reaktionen. Fans schickten Glückwünsche, Herzchen und feierten die kommende Staffel mit der Rosenlady.

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star, April 2026

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Joyn Tim Kühnel, "Match My Ex"-Teilnehmer

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Januar 2026