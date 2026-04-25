Brigitte Macron nimmt an Trauerfeier ohne ihren Mann teil

Trauer in Paris: Brigitte Macron (73) ist am Freitagvormittag zur Abschiedsmesse für Nathalie Baye (†77) in der Kirche Saint-Sulpice im Quartier de l’Odéon erschienen. Die Première Dame trug Schwarz und verbarg ihre Augen hinter einer dunklen Sonnenbrille. An ihrer Seite ging ein junger Begleiter, bei dem sie sich unterhakte. Auch Catherine Deneuve zeigte an diesem Tag ihre Anteilnahme in der Pariser Kirche. Emmanuel Macron (48) war nicht dabei; der Präsident reist an diesem Freitag nach Athen, um die Beziehungen zwischen Frankreich und Griechenland zu vertiefen, wie das Elysée mitteilte.

Die Messe begann um 10:30 Uhr in dem barocken Kirchenbau, der in Paris für seine mächtige Orgel bekannt ist. Vor dem Portal wurde der weiße Sarg von mehreren Trägern unter großer Anteilnahme in das Innere gebracht, berichtet Gala. Catherine trug ebenfalls Schwarz und eine Sonnenbrille, ihre Miene wirkte gefasst und ernst. Brigitte hielt sich dezent im Hintergrund und ließ sich von ihrem Begleiter auf dem Weg durch die dichten Reihen der wartenden Trauernden stützen. Neben zahlreichen Angehörigen und Freundinnen waren auch weitere Größen des französischen Films wie Fanny Ardant zur Verabschiedung gekommen. Die ruhige, würdige Atmosphäre vor der Kirche prägte den Vormittag im Herzen von Paris.

Nathalie Baye war am Freitag, 17. April 2026, in ihrer Pariser Wohnung gestorben. Ihre Familie nannte als Ursache die Lewy-Körper-Demenz, eine neurodegenerative Erkrankung, deren Beschwerden an Alzheimer und Parkinson erinnern. Zurück bleibt ihre Tochter Laura Smet, 42, die aus der Verbindung mit dem 2017 verstorbenen Rockmusiker Johnny Hallyday stammt. Für Laura steht an diesem Tag das persönliche Abschiednehmen von ihrer Mutter im Mittelpunkt. Auch für Brigitte hatte die Teilnahme an der Messe einen privaten Charakter, der über die Rolle der Première Dame hinausreicht. Die Trauerfeier vereinte Familie, Freundinnen und Weggefährten von Nathalie und machte deutlich, wie eng die Bindungen im Umfeld der beliebten Schauspielerin waren.

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Getty Images Ankunft von Brigitte Macron zur Trauerfeier für Nathalie Baye in der Kirche Saint-Sulpice in Paris

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Getty Images Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Ehefrau Brigitte im Juli 2025 in London

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Getty Images Nathalie Baye bei der Premiere von "Downton Abbey: Eine neue Ära" im Gaumont Marignan in Paris, 19. April 2022