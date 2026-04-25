Trotz Trennung: Joachim Löw und Daniela zeigen sich vereint

Zehn Jahre nach ihrer Trennung zeigten sich Joachim Löw (66) und seine Ehefrau Daniela Löw am Donnerstagabend gemeinsam in der Öffentlichkeit. Der ehemalige Bundestrainer besuchte mit ihr die DKMS-Gala in München – ein Charity-Event, zu dem rund 400 Gäste geladen waren. Beide traten dabei elegant in Schwarz gekleidet auf und sorgten damit für einen der auffälligsten Momente des Abends.

Für die Veranstaltung zugunsten der DKMS, die sich seit Jahren im Kampf gegen Blutkrebs engagiert, haben sich neben dem Ex-Bundestrainer und seiner langjährigen Partnerin auch weitere Stars Zeit genommen. Fußballnationalspieler Joshua Kimmich (31) reiste mit seiner Frau Lina an und zeigt sich ebenso spendabel wie ansprechbar für Fans und Kameras. Schauspielerin Uschi Glas (82) erschien mit ihrem Mann Dieter Hermann, das Paar mischte sich gut gelaunt unter die Gäste. Barbara Schöneberger (52) sorgt mit gewohnt lockeren Sprüchen und viel Charme für Stimmung im Saal, während im Hintergrund Spenden gesammelt und berührende Geschichten von Patientinnen und Patienten erzählt werden.

Joachim und Daniela kennen sich bereits seit den 1970er Jahren, 1986 heirateten sie. Ihre Trennung wurde 2016 bekannt – dennoch sind beide bis heute nicht geschieden und blieben einander verbunden. Erst im Juli vergangenen Jahres hatten sie gemeinsam die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum des Europa-Parks in Rust besucht. Eine Scheidung ist dem Vernehmen nach nicht geplant.

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ActionPress Daniela Löw und Joachim Löw auf dem Red Carpet bei der DKMS Gala am 23. April 2026 in München

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ActionPress Lina Kimmich und Joshua Kimmich auf dem Red Carpet bei der DKMS Gala am 23. April 2026 in München

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Jaspersen, Carmen / ActionPress Joachim und Daniela Löw im Jahr 1996