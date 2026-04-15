Zoff mit Alicia: Laura Maria Rypa teilt erneut ein Statement

Zwischen Laura Maria Rypa (30) und Alicia Vosgrau herrscht dicke Luft. Nachdem Alicia in einem Social-Media-Video zuletzt nicht nur Lauras Namen erwähnt hatte, sondern auch deren Ex-Beziehung mit Pietro Lombardi (33) sowie die gemeinsamen Kinder thematisierte und kritisierte, hat die Influencerin nun erneut ihr Schweigen gebrochen. Unter einem Beitrag von Promiflash meldete sie sich mit einem ausführlichen Statement zu Wort und stellt dabei klar, wo für sie eine rote Linie überschritten wird. "Eigentlich hätte ich nichts mehr gesagt, aber sobald meine Kinder mit reingezogen werden, hört es für mich auf. Es ging mir nie darum, jemanden anzugreifen, sondern darum, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie man egal in welcher Situation Tiere aussetzt", schreibt sie.

Außerdem wehrt sie sich gegen den Vorwurf, sie habe den Kaninchen-Skandal aus Eigeninteresse befeuert: "Was ich dabei nicht verstehe ist, warum dieses Thema nach so langer Zeit wieder aufgemacht wird. Natürlich ist es ihr gutes Recht, sich dazu zu äußern, gar keine Frage. Aber mir vorzuwerfen, ich würde auf einen Zug aufspringen, finde ich falsch. Tierquälerei ist kein Trend und nichts, worauf man 'aufspringt', um sich besser darzustellen." Zwar räumt sie auch eigene Fehler ein, betont jedoch: "Meine Kinder oder alte Themen damit zu vergleichen, geht für mich zu weit und lenkt vom eigentlichen Thema ab." Sie schließt ihr Statement versöhnlich, aber bestimmt: "Ich wünsche mir keinen Hass, sondern Respekt, und wünsche ihr für sich, ihre Therapie und ihre Kinder nur das Beste."

Auslöser des Streits waren Alicias Aussagen in einem aktuellen Instagram-Video. Darin griff die Familien-Influencerin Laura direkt an und stellte deren Motive im Kaninchen-Skandal infrage. "Wenn man so ein Urteil über mich fällt, wenn eine Familie eh schon am Boden ist und man dann da noch weiter draufgeht und schießt, um einfach nur die Reichweite irgendwie mitzunehmen oder auch einen Presseartikel mitzunehmen, finde ich das als Mutter. Ich habe gar keine Worte dafür", sagte Alicia. Sie warf der zweifachen Mutter vor, es sei ihr nie um das Wohl der Tiere gegangen, sondern lediglich darum, sich selbst ins rechte Licht zu rücken.

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im April 2025

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Instagram / aliciasmumlife Jan und Alicia Vosgrau, November 2025

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Instagram / aliciasmumlife Alicia Vosgrau, Influencerin