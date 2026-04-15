Alicia kritisierte sie: Laura Maria Rypa macht ihr Ansage

Zwischen Laura Maria Rypa (30) und Alicia Vosgrau ist ein handfester Social-Media-Streit entbrannt. Auslöser ist ein Reel von Alicia, die auf Social Media als "aliciasmumlife" bekannt ist. Darin soll sie gegen Laura ausgeteilt und dabei auch deren Ex-Beziehung sowie ihre Kinder thematisiert haben. Das ließ die Ex-Partnerin von Pietro Lombardi (33) nicht auf sich sitzen und meldete sich auf Instagram mit deutlichen Worten zu Wort. In ihrer Story schrieb Laura: "Hör bitte auf, deine eigenen moralischen Defizite auf mich zu projizieren. Es ist schon eine besondere Form von Ironie, dass ausgerechnet du versuchst, mich zu belehren." Sie spielte dabei auf den Vorfall an, bei dem Alicia Kaninchen im Wald ausgesetzt hatte: "Wir erinnern uns: Du hast wehrlose Tiere im Wald ausgesetzt und sie ihrem Schicksal überlassen. Ich hingegen weiß, was Verantwortung bedeutet. Als wir einen Schicksalsschlag erlitten, habe ich alles daran gesetzt, für meine beiden Kaninchen ein liebevolles, sicheres Zuhause zu finden, anstatt den feigen Weg zu gehen und sie einfach zu 'entsorgen'."

Außerdem schrieb sie: "Spar dir weitere Ratschläge zum Thema Kinder. Du zeigst deine öffentlich im Internet, denk mal darüber nach, meine Liebe." Kurz darauf meldete sich Laura noch einmal persönlich bei ihren Followern und betonte erneut, dass auch sie als Mama manchmal überfordert sei und schlechte Tage kenne, "trotzdem setze ich keine Kaninchen im Wald aus." Zudem erklärte sie: "Ich verstehe es einfach nicht, meine Ex-Beziehung und meine Kinder reinzuziehen." Die On-off-Beziehung mit Pietro sei vor allem darauf zurückzuführen gewesen, dass beide um ihre Liebe gekämpft hätten. Einige der Aussagen löschte Laura später wieder aus ihren Storys. "Wer im Glashaus sitzt und so massive Steine wirft, sollte sich nicht wundern, wenn die Fassade bröckelt", ärgert sich Laura.

Der Hintergrund des Streits geht auf einen Vorfall aus dem Sommer 2025 zurück, bei dem Alicia die Kaninchen ihrer Kinder aus Überforderung in einem Waldstück bei Norderstedt ausgesetzt haben soll. Eines der Tiere wurde tot aufgefunden, die anderen kamen ins Tierheim. Alicia zeigte damals öffentlich Reue, doch der Vorfall zog einen heftigen Shitstorm nach sich. In Alicias Ansage gegen Laura kritisierte sie unter anderem Lauras On-off-Beziehung und die daraus resultierenden Folgen für die Kinder. "Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was ihr euren Kindern damit antut? Was eure Kinder daraus mitnehmen? Dass Mama und Papa nicht die Stabilität sind", mahnte Alicia unter anderem in ihrem Reel.

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IMAGO / Eventpress Laura Maria Rypa, 2024

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Instagram / aliciasmumlife Jan und Alicia Vosgrau, November 2025

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin