Nach Kaninchen-Skandal: Alicia Vosgrau schießt gegen Laura

Monate nach dem Kaninchen-Skandal um Influencerin Alicia Vosgrau, besser bekannt als "aliciasmumlife", brodelt der Konflikt wieder auf und diesmal gerät Laura Maria Rypa (30) direkt ins Visier. In einem Instagram-Reel wendet sich Alicia gezielt gegen die Influencerin und Mutter zweier Kinder. Sie wirft Laura vor, ihren Shitstorm damals nicht aus Tierliebe, sondern aus Eigeninteresse befeuert zu haben: "Wenn man so ein Urteil über mich fällt, wenn eine Familie eh schon am Boden ist und man dann da noch weiter draufgeht und schießt, um einfach nur die Reichweite irgendwie mitzunehmen oder auch einen Presseartikel mitzunehmen, finde ich das als Mutter ... Ich habe gar keine Worte dafür." Es sei Laura nicht um die Kaninchen gegangen, sondern "nur um dich selbst, um dich in ein besseres Licht wieder darzustellen."

Besonders deutlich wird Alicia, als sie die On-off-Beziehung von Laura und Pietro Lombardi (33) anspricht. Sie richtet ihre Kritik direkt an beide: "Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was ihr euren Kindern damit antut? Was eure Kinder daraus mitnehmen? Dass Mama und Papa nicht die Stabilität sind." Auch einen Polizeieinsatz bei dem Paar zieht Alicia heran: "Wenn es schon so weit ist, dass die Polizei nach Hause kommen muss, und ihr seid ja sogar noch der Meinung, dass es gut war, dass die Polizei da war und das geklärt hat — wenn ihr nicht in der Lage seid, eure Streitigkeiten zu klären, was sollen denn eure Kinder davon lernen?"

Der ursprüngliche Auslöser des Streits: Alicia hatte ihre vier Kaninchen im Sommer 2025 in einem Waldstück bei Norderstedt ausgesetzt. Eines der Tiere wurde später tot aufgefunden, die anderen kamen ins Tierheim. Alicia bezeichnete die Entscheidung damals selbst als "unglaublich dumm" und bereute sie öffentlich. Dennoch brach ein massiver Shitstorm über sie herein: Kooperationspartner sollen die Zusammenarbeit beendet haben, und die Tierschutzorganisation Peta forderte ein generelles Tierhalteverbot für die Influencerin. Laura hatte sich seinerzeit mit deutlicher Kritik an Alicia zu Wort gemeldet und genau das bringt die Familien-Influencerin jetzt auf die Barrikaden.

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Instagram / aliciasmumlife, Imago Collage: Alicia Vosgrau und Laura Maria Rypa

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

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Instagram / aliciasmumlife Jan und Alicia Vosgrau, November 2025