Melanie Müller feiert umstrittenes Comeback in Deutschland

Fast zwei Jahre nach dem umstrittenen Konzertauftritt, der ihr eine Verurteilung einbrachte, meldet sich Melanie Müller (37) auf deutschen Bühnen zurück. Die Sängerin soll am 13. Juni als Hauptact einer Malle-Party in Teutschenthal in Sachsen-Anhalt auftreten. Die Eventlocation Pappel-Beach kündigte das Comeback der Entertainerin auf Instagram an und verspricht "Original Mallorca Feeling mit den echten Stars direkt vom Ballermann". Die Kommentare unter dem Post fallen bislang durchweg positiv aus – kritische Stimmen blieben auf der Plattform bisher aus.

Seit dem Konzert im September 2022, bei dem Melanie laut Gericht mehrfach den Hitlergruß gezeigt hatte, wurden ihre Auftritte in Deutschland spürbar seltener. Auf vielen Veranstaltungen wurde sie seitdem gemieden. Dass sie jetzt eine Buchung als Hauptact erhält, dürfte für sie auch finanziell von Bedeutung sein. Denn im Rahmen des Gerichtsverfahrens hatte sie einräumen müssen, monatlich lediglich rund 1.500 Euro netto zu verdienen.

Das Urteil gegen die Sängerin, die vor allem durch ihre Teilnahme an Der Bachelor und ihre Auftritte am Ballermann bekannt wurde, ist seit Kurzem rechtskräftig. Ihre Verurteilung wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Drogenbesitzes wurde mit einer Gesamtstrafe von 70 Tagessätzen à 50 Euro – also 3.500 Euro – belegt. Der Versuch ihrer Verteidigung, das Urteil per Revision anzufechten, scheiterte, weil die Begründung nicht fristgerecht eingereicht wurde.

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Getty Images Melanie Müller, April 2024

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Imago Melanie Müller bei einem Live-Auftritt in Görlitz, 18.09.2020

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Imago Melanie Müller beim Berufungsprozess am Landgericht Leipzig, 18. Dezember 2025