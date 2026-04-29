Trotz Ehe-Aus: Jogi Löws Ex-Frau schwärmt von Verbundenheit

Bei der DKMS-Gala in München sorgte Daniela Löw mit einem emotionalen Satz für Aufsehen. Als die Zeitschrift Bunte sie darauf ansprach, dass sie ihren Noch-Ehemann Joachim Löw (66) wegen des großen Andrangs an dem Abend wohl kaum zu Gesicht bekommen werde, reagierte sie völlig gelassen: "Das macht nichts. Ich habe ihn fürs ganze Leben." Ein Statement, das angesichts der Tatsache, dass das Paar seit zehn Jahren getrennt lebt, wohl besonders berührt.

Tatsächlich war das Interesse an Joachim an dem Abend enorm – die Kameras klickten im Sekundentakt, immer wieder wollten Gäste und Fotografen ein Stück von dem WM-Gewinner von 2014. Zuvor hatten Daniela und Joachim aber Arm in Arm auf dem roten Teppich posiert. Der 66-jährige Ex-Bundestrainer erschien im dunkelblauen Anzug, Daniela im paillettenbesetzten schwarzen Kleid. Zu den weiteren prominenten Gästen des Charity-Events, zu dem rund 400 Personen geladen waren, zählten Fußballnationalspieler Joshua Kimmich (31) und Ehefrau Lina, Schauspielerin Uschi Glas (82) und Ehemann Dieter Hermann sowie Moderatorin Barbara Schöneberger (52).

Der gemeinsame Auftritt bei der Gala war nicht der erste dieser Art – bereits im Juli 2025 zeigten sich die beiden zusammen beim Jubiläum des Europa-Parks in Rust und wirkten dabei bestens gelaunt. Kennengelernt hatten sich Joachim und Daniela bereits in den 1970er-Jahren, geheiratet haben sie 1986. Als 2016 ihre Trennung bekannt wurde, betonten beide, wie eng sie trotzdem miteinander verbunden bleiben. Eine Scheidung ist bis heute nicht geplant. "Es gab keinen Auslöser dafür. In letzter Zeit hatten wir das Gefühl, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit und Raum geben müssen, um ein paar Dinge zu überdenken. Wir stehen uns weiterhin sehr nah", sagte Joachim damals gegenüber Welt am Sonntag.

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ActionPress Daniela Löw und Joachim Löw auf dem Red Carpet bei der DKMS Gala am 23. April 2026 in München

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Imago Joachim Löw und Daniela Löw bei der Verleihung des Deutschen Medienpreises 2010 in Baden-Baden

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Imago Daniela und Joachim Löw bei der Jubiläumsgala "50 Jahre Europa-Park" in der Europa-Park Arena in Rust, Juli 2025