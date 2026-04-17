Joachim Löw äußert sich zu den Comeback-Spekulationen

Fünf Jahre nach seinem Abschied als Bundestrainer hat Joachim Löw (66) nun selbst Stellung zu den anhaltenden Comeback-Spekulationen bezogen. In einem Interview mit der Zeit sprach der 66-Jährige erstmals offen darüber, sich eine Rückkehr auf die Trainerbank vorstellen zu können – obwohl er seine Karriere als Coach eigentlich für beendet erklärt hatte. Dabei machte Jogi deutlich, dass er durchaus konkrete Vorstellungen hat, unter welchen Bedingungen er wieder einsteigen würde.

Eine Rückkehr in die deutsche Bundesliga kommt für Joachim dabei nicht infrage – das sei für ihn "kein Reiz" mehr. Stattdessen könnte ihn ein internationaler Verein reizen: "Aber ein Team mit internationalen Ambitionen mit Ausdauer an die europäische Spitze zu führen, das könnte ich mir vorstellen. Das heißt nicht, dass ich nicht einige Ideen hätte, wie man Vereinsmannschaften voranbringen könnte", erklärte er gegenüber der Zeit. Auch die Übernahme eines Nationalteams wäre laut Bild weiterhin eine Option für ihn. Der Job als Brasilien-Trainer hatte ihn ebenfalls gereizt – dieser ging jedoch an Carlo Ancelotti. Für den Fall, dass kein passendes Angebot kommt, betonte Jogi: "Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich bin zufrieden mit meinem Leben."

Zuletzt war Joachims Name wiederholt mit konkreten Trainerposten in Verbindung gebracht worden. So soll neben dem italienischen Nationalteam auch Ghana Interesse an dem Weltmeistercoach von 2014 bekundet haben. Bereits vor wenigen Wochen verdichteten sich die Berichte, dass Gespräche zwischen dem 66-Jährigen und dem ghanaischen Fußballverband über ein Engagement zur WM 2026 laufen sollen, die im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet.

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Getty Images Joachim Löw, Ex-Bundestrainer

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Getty Images Joachim Löw bei der Fußball-WM 2018

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Joachim Löw bei der Weltmeisterschaft 2018