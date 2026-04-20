Roaya Soraya fand das Serkan-Vanessa-Drama "vorhersehbar"

Das Liebes-Chaos zwischen Serkan Yavuz (33) und Vanessa Brahimi hat in den vergangenen Wochen für ordentlich Wirbel in der Realitywelt gesorgt. Erst gaben die beiden ihre Beziehung offiziell bekannt, dann folgte kurz darauf die abrupte Trennung – inklusive eines öffentlichen Schlagabtauschs. Roaya Soraya (35), die Vanessa gut kennt, äußert sich gegenüber Promiflash zu dem Streit und findet klare Worte: "Mir tut es natürlich wahnsinnig leid, dass sie da an so einen toxischen Mann geraten ist. Aber ich muss auch hinzufügen, dass es auch ein bisschen vorhersehbar war, weil er eben schon diese toxischen Züge hat aus der Vergangenheit. Er hat so viel Scheiße gebaut."

Vorwürfe macht sie Vanessa keine. Im Interview mit Promiflash zeigt Roaya Empathie: "Aber ich kann es verstehen. Ich glaube, jede Frau da draußen kann es nachempfinden, dass sie mindestens einmal an jemanden geraten ist, der halt wirklich eklig war. Lovebombing, Gaslighten, die Sterne vom Himmel holen..." Sie hofft, dass Vanessa die Situation schnell verarbeiten und gestärkt daraus hervorgehen kann. "Vielleicht sehen wir die ja auch in einem Format – Ex on the Beach oder Die Abrechnung - Der Promi-Showdown, wer weiß", spekuliert Roaya.

Aber nicht alle stehen auf Vanessas Seite. Emma Fernlund (25) schoss im Interview mit Promiflash gegen Vanessa: "Dass Vanessa da jetzt so ein Riesending draus macht, keine Ahnung. Es ist doch auch bekannt, dass sie alles versucht, um in die Öffentlichkeit zu kommen." Emma nahm mit den beiden an Das große Promi-Büßen teil und kritisierte auch einen der jüngsten Auftritte ihrer Kollegin: "Das hat man ja auch schon beim Promi-Büßen gesehen. Es wundert mich nicht, dass sie in der Talkshow von Sam Dylan sitzt und da auspackt, das ist nicht sehr überraschend."

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Instagram / roaya_soraya Roaya Soraya, April 2025

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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ProSieben, Joyn Vanessa Brahimi und Emma Fernlund in "Das große Promi-Büßen"

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