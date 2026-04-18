TikTok-Streit: Roaya Soraya kritisiert Leyla Heiters Content

Im Netz ist ein Zoff zwischen zwei bekannten Realitystars im Gange: Roaya Soraya (35) hat Leyla Heiter (29) öffentlich für ihr Verhalten in einem Restaurant kritisiert. Der Vorwurf: Leyla soll dort gefilmt haben, während andere Gäste aßen – und damit fremde Menschen ohne deren Wissen in ihren Content gebracht haben. Roaya störte sich daran offenbar so sehr, dass sie die Sache auf TikTok thematisierte und damit eine Diskussion lostrat, die von vielen Nutzern rege kommentiert wurde.

In den Kommentaren meldeten sich zahlreiche User zu Wort und zeigten Verständnis für Roayas Kritik. Einige vermuten, dass Leyla den betreffenden Clip inzwischen gelöscht habe: "Ich glaube, sie hat's gelöscht", schrieb ein Nutzer. Besonders Eltern zeigten sich betroffen – viele wollen schlicht nicht, dass ihre Kinder ungefragt im Internet landen: "Find es so oder so frech, zu filmen und man sieht andere Menschen. Wenn ich da sitze und z.B. meine Kinder dabei sind. Halte meine Kinder aus dem Internet", kommentierte ein User. Andere sahen die Situation jedoch auch nüchterner: "Ich denke, die haben eher dahin geschaut, weil Leyla und Mike dasitzen", meinte ein Kommentator – und deutete damit an, dass die Blicke der anderen Restaurantgäste wohl eher der prominenten Begleitung galten als dem Filmen selbst.

Leyla ist in der Realitywelt vor allem als "Döner-Leyla" bekannt und hat zuletzt selbst für Gesprächsstoff gesorgt – mit einem emotionalen Instagram-Video, in dem sie über ihren Traum vom eigenen Dönerladen sprach. Die Influencerin hatte dafür bereits ein Konzept entwickelt und Rezepte ausgearbeitet, zeigte sich dann aber stark verunsichert und erklärte ihren Followern offen, dass sie das Projekt womöglich doch nicht umsetzen werde.

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Collage: Instagram / roaya_soraya, leylaheiter Collage: Leyla Heiter und Roaya Soraya

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Instagram / roaya_soraya Roaya Soraya, April 2025

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter über ihren Traum vom Dönerladen