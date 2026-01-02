Hinweise: Ist "Make Love, Fake Love"-Johannes vergeben?

Die vierte Staffel von Make Love, Fake Love sorgt für Gesprächsstoff – und Realitystar Roaya Soraya (35) hat nun eine brisante Theorie in die Runde geworfen. Auf Instagram behauptet sie, dass Kandidat Johannes in Wahrheit vergeben ist und mit Christina B. zusammen sein soll. Dabei führt sie mehrere Indizien an, die für ihre Vermutung sprechen: In Gesprächen habe Johannes durchblicken lassen, dass er eine "Trash-Persönlichkeit" sei und ins Sommerhaus der Normalos gehöre.

Doch besonders pikant wird es, als Roaya in dem Clip Fotos eines Hundes zeigt, der eine seltene Rasse ist und sowohl auf dem Instagram-Profil von Johannes als auch auf dem von Christina B. auftaucht. "Jetzt wird es richtig wild. Eine Followerin aus meiner Community hat mir Hinweise geschickt, die auch aktuell öffentlich einsehbar sind, die von vielen als Beweis gelesen werden könnten, dass Johannes und Christina B. als Paar bei 'Make Love, Fake Love' teilgenommen haben", spekuliert Roaya. Öffentlich bestätigt ist diese Vermutung aber nicht.

Bereits zuvor hatte Johannes durch Aussagen über Reality-TV-Pläne für Unsicherheiten gesorgt. Während eines Gesprächs mit Elena ergab sich ein Moment, in dem er eine Teilnahme an einem Paarformat in Betracht zog. "Ey, Sommerhaus kannst du nicht machen, dann hast du eine Freundin. Da musst du eine Freundin haben", gab Elena zu verstehen.

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras und Johannes bei "Make Love, Fake Love", 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / roaya_soraya Roaya Soraya, Mai 2024

Anzeige Anzeige

RTL "Make Love, Fake Love"-Lady Elena Miras, 2025