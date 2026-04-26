Charlize Theron verrät: Sie möchte nach Australien ziehen

Charlize Theron (50) plant offenbar einen radikalen Neuanfang. Während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Netflix-Survivalthriller "Apex" in den malerischen Blue Mountains bei Sydney hat sich die Oscar-Preisträgerin Hals über Kopf in Australien verliebt. In der australischen Nachrichtensendung 10News verriet Charlize, dass ein Umzug Down Under für sie nur noch eine Frage der Zeit sei. "Merkt euch meine Worte – ich werde eines Tages in Australien leben", schwärmte sie und machte damit deutlich, wie ernst ihr diese Pläne sind.

Besonders gerührt sei sie davon, dass auch ihre beiden Kinder Jackson und August von Australien sofort begeistert waren, als sie sie am Set besuchten. "Meine Kinder kamen zu Besuch und verliebten sich in Australien, dabei achten sie sonst nie darauf, wo wir gerade drehen", erzählte sie. Ihre älteste Tochter habe sogar gefragt, ob sie dort leben könnten. Neben der Natur schwärmt Charlize auch von den Menschen: "Ich liebe die Leute. Ich liebe, wie lebhaft sie sind, und die Zähigkeit – und ich finde den Ort einfach absolut wunderschön." Ihren Entschluss unterstrich sie noch einmal deutlich: "Ich denke, das ist meine Zukunft. Ob ihr es mögt oder nicht – ich komme."

In "Apex" spielt Charlize eine Kletterin, die in der australischen Wildnis von einem gnadenlosen Killer gejagt wird. Für die Rolle lernte die Leinwandschönheit das Klettern innerhalb eines Monats. Unerwartete Unterstützung bekam sie dabei von ihrer jüngsten Tochter August: Sie nahm die Elfjährige mit in die Kletterhalle und zeigte sich im Interview mit E! News begeistert. "Sie ist ein echter Draufgänger", schwärmte Charlize und ergänzte: "Manchmal als Erwachsener verliert man sich so in der Mechanik. Und dann schaust du rüber und diese Kinder, die nichts wissen, denken einfach: Ich muss nach oben. Das war alles, was ich tun musste. Einfach nach oben."

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Getty Images Charlize Theron bei der Premiere von Netflix’ "Apex" in New York City

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Getty Images Charlize Theron bei Apples "Palm Royale" FYC-Event im Wolf Theatre in North Hollywood, 15. Januar 2026

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Getty Images Charlize Theron, Juni 2025