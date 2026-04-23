Stichelei gegen Timothée: Charlize Theron rudert zurück

Bei der New Yorker Premiere ihres neuen Films "Apex" am 22. April hat Charlize Theron (50) ihre jüngsten Aussagen über Timothée Chalamet (30) zurückgenommen. Die Schauspielerin hatte in einem Interview erklärt, künstliche Intelligenz werde in zehn Jahren in der Lage sein, Timothées Job zu übernehmen – nicht aber eine Live-Aufführung auf der Bühne. Auf dem roten Teppich ruderte sie nun zurück und räumte gegenüber Variety ein, dass ihre Worte voreilig gewesen seien.

"Ehrlich gesagt habe ich einfach dummes Zeug geredet", gab Charlize zu und fügte hinzu: "Ich weiß nicht, was in zehn Jahren passieren wird, okay? Niemand weiß das." Gleichzeitig blieb sie dabei, dass eine Live-Performance auf der Bühne wohl schwer zu ersetzen sei. "Und dann sagt jemand zu mir: 'In Hongkong gibt es einen tanzenden Roboter' – aber der ist nicht Misty Copeland", fügte sie scherzend hinzu.

Hintergrund der Debatte sind Äußerungen von Timothée, die für viel Kritik gesorgt hatten. Bei "CNN Townhall" hatte er gesagt, er wolle nicht in Bereichen wie dem Ballett oder der Oper arbeiten, weil dort Dinge "am Leben erhalten" würden, obwohl "niemand mehr etwas damit anfangen kann". Charlize, die selbst eine Vergangenheit als Balletttänzerin hat, hatte seine Bemerkungen daraufhin als "leichtfertig" und "rücksichtslos" bezeichnet. Die Kontroverse hatte zuletzt sogar die Oscar-Bühne erreicht: Bei der Verleihung 2026 machte Gastgeber Conan O'Brien (63) in seiner Moderation Witze auf Kosten von Timothée und dessen Kommentare über die darstellenden Künste.

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Getty Images, Getty Images Collage: Timothée Chalamet, Charlize Theron

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Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

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Getty Images Timothée Chalamet bei den 32nd Annual Actor Awards 2026