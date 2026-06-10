Ryan Wöhrl und Lina Baumann trennten sich schon einmal kurz

Ryan Wöhrl hat sich nun mit einem ausführlichen Instagram-Statement zu seiner Trennung von Lina Baumann geäußert. Der Realitystar überraschte dabei mit einer bisher unbekannten Enthüllung: Das Paar soll bereits zuvor einmal kurz getrennt gewesen sein. "Was viele aber nicht wissen: Lina und ich hatten uns bereits vor Silvester für einige Tage getrennt", schrieb er in dem Post und ergänzte: "Unsere Beziehung stand schon länger auf der Kippe, und wir beide wussten, dass vieles nicht mehr so war wie früher." Trotzdem habe das Paar dann einen erneuten Versuch gestartet, da sie sich gemeinsam viel aufgebaut hatten.

Parallel dazu kursieren aktuell Fremdgehvorwürfe, nachdem Ryan bei einem Dreh in Portugal mit einer anderen Frau am Strand gesehen worden war. In seinem Instagram-Statement erklärt Ryan nun, dass er in dieser Phase gemerkt habe, wie sehr er sich in der Beziehung selbst verloren habe: "Deshalb war ich froh, als die Anfrage für diesen Dreh reingekommen ist. Ich brauchte Abstand vom Alltag und von der Situation zu Hause, um herauszufinden, wer ich eigentlich noch bin." Der Dreh und ein geplanter Campertrip seien für das Paar eine letzte Chance gewesen, die Beziehung zu retten. Lina sei über seine Gefühle informiert gewesen, betont der Realitystar: "Ihr das zu sagen, war einer der schwersten Schritte meines Lebens, weil ich sie niemals bewusst verletzen wollte."

Lina selbst hatte sich kurz zuvor ebenfalls in ihrer Instagram-Story öffentlich zu der Trennung geäußert. Die Influencerin betonte dabei, dass die Situation für sie ein Schock gewesen sei: "Deswegen war für mich klar: Okay, das ist der Punkt, wo ich jetzt den Schlussstrich ziehen sollte und unsere Beziehung beende, bevor das Ganze irgendwie in eine andere Richtung geht." Ryan betont nun wiederum auf Instagram, dass er Lina zwar verstehe, die Trennung jedoch tiefere Gründe gehabt habe: "Die Probleme bestanden schon lange vorher, und wir hatten uns sogar bereits vor Ibiza getrennt."

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Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, September 2025

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Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Realitystar

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Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, September 2025