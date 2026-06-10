Die Frauen zweifeln: Sind "Die Bachelors" zu festgefahren?

Heimliche Küsse sorgen in der sechsten Folge von Die Bachelors für jede Menge Drama. Bereits in der Vorwoche hatte Bachelor Sebastian Paul mit Kandidatin Nadja heimlich im Eingangsbereich der Villa der Frauen geknutscht. Bachelor Tim Reitz machte es den beiden schließlich nach: Er schnappte sich Kim für ein Einzelgespräch, und als alle anderen Kandidatinnen außer Reichweite waren, küssten sie sich mehrfach leidenschaftlich. Das Knutschen blieb jedoch nicht lange geheim. Vor allem Kandidatin Vivi stimmt Tim und Kims geheimer Kuss nachdenklich – sie erwägt sogar, die Datingshow zu verlassen.

"Wieso sollte ich jetzt noch mein Herz öffnen, wenn die Karten gerade so offensichtlich stehen? Er war sich des Risikos ja bewusst, dass wir ihn mit Kim sehen könnten", überlegt sie niedergeschlagen. Bei der Nacht der Rosen sucht Tim das Gespräch zu Vivi und macht ihr klar, dass er immer noch offen dafür ist, andere Frauen kennenzulernen, woraufhin sie dann doch in der Show bleibt. Sebastian sieht sich in dieser Folge mit einem ganz ähnlichen Problem konfrontiert: Beim Gruppendate sucht Kandidatin Yana das Gespräch zu ihm, weil sie das Gefühl hat, er sei bereits vollkommen auf Nadja fokussiert.

Im Einzelinterview macht Yana deutlich: "Wenn ich weiß, dass es eine Person ist, die sich emotional nicht auf mehrere Leute einlassen kann, sondern nur auf eine einzige Person, ist es für mich Zeitverschwendung." Sebastian beteuert im Gespräch unter vier Augen, er sei nicht festgefahren und habe auch für andere Frauen Augen. Dennoch knutscht er bei der Nacht der Rosen erneut heimlich mit Nadja. Als der Kuss auffliegt, wachsen die Zweifel bei den anderen Kandidatinnen erneut, vor allem bei Yana. Am Ende der Rosennacht erhalten Vivi und Yana jeweils die erste Rose von Tim und Sebastian – ob dies auf lange Sicht als Beweis für ihre Offenheit reicht, bleibt jedoch abzuwarten.

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RTL Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Vivien, Assistenz der Geschäftsleitung aus Weingarten

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Yana, Marketing Managerin aus Berlin