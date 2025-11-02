Jack Whites (†85) Witwe ist laut Testament Alleinerbin

Der verstorbene Musikproduzent Jack White (†85), der am 16. Oktober tot in seiner Berliner Villa aufgefunden wurde, hinterlässt nicht nur musikalische Erfolge, sondern auch ein kompliziertes familiäres Erbe. Seine Witwe Rafaela Nußbaum, von der er kurz vor seinem Tod getrennt lebte, ist die Alleinerbin seines Nachlasses. Doch das Vermögen, das einst auf fast 100 Millionen Euro geschätzt wurde, ist laut oe24.at offenbar stark geschrumpft. Neben Schulden bleibt vor allem die Erinnerung an erfolgreichere Zeiten. Die Villa in Berlin-Grunewald gehörte nicht Jack selbst, sondern seiner Ex-Frau Jeannine White und deren Kindern – ihm war lediglich ein Wohnrecht eingeräumt.

Die Beerdigung des einst gefeierten Produzenten wurde ebenfalls von Spannungen überschattet. Während Rafaela die Organisation der eigentlichen Beisetzung übernommen hat, findet die Trauerfeier ohne sie statt. Sie wird von Jacks Sohn aus erster Ehe in der Grunewalder Kirche arrangiert, und Rafaela hat erklärt, dass sie aus Respekt vor der Familie daran nicht teilnehmen wird. Statt in seiner Geburtsstadt Köln im Grab der Mutter und Schwester die letzte Ruhe zu finden, wird Jack nun auf einem Friedhof in Berlin-Charlottenburg beigesetzt. Dies soll offenbar eine Entscheidung der Witwe sein, die auch für die gesamten Bestattungskosten aufkommt.

Jack White, der mit Hits für David Hasselhoff (73) große Erfolge feierte, wurde einst als musikalisches Genie verehrt. Doch privat war sein Leben oft weniger glamourös – Ehen, Trennungen und eine komplizierte Patchwork-Familie prägten seinen Alltag. In den letzten Jahren lebte er zurückgezogen in der Villa, die ihm versprochenen Schutz bot. Trotz des tragischen Endes bleiben seine Beiträge zur Musikgeschichte unvergessen. Insbesondere Fans erinnern sich gern an seine prägnanten Stücke, die immer noch in Radiostationen weltweit laufen und nach wie vor Tantiemen generieren könnten. Jacks Karriere ist ein Beweis dafür, wie eng Erfolg und persönliche Tragödien oft miteinander verbunden sind.

IMAGO / Eventpress Rafaella Nußbaum und Jack White, Juli 2025

IMAGO / APress Jack White, Musikproduzent

Imago Jack White im August 2015