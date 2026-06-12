Nach "Let's Dance"-Sieg: Anna-Carina zeigt ihren neuen Look

Anna-Carina Woitschack (33) zeigt sich kurz nach ihrem großen Triumph bei "Let's Dance" plötzlich verändert: Die Sängerin hat sich nach dem Finale ein sichtbares Beauty-Update gegönnt. In ihrer Instagram-Story präsentierte sie sich jetzt beim Friseur mit frischer Haarfarbe und deutlich hellerem Blond. Auch das Styling wirkt moderner und luftiger als noch während der Tanzshow. Nach den intensiven Wochen auf dem Parkett mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35) setzt Anna-Carina damit nun auch optisch ein neues Statement und überrascht ihre Fans mit einem Look, der sofort ins Auge fällt.

Im Vergleich zu früheren Aufnahmen ist die Verwandlung klar sichtbar: Trug Anna-Carina ihre Haare zuletzt noch länger und mit dunklerem Ansatz, setzt sie nun auf einen helleren, moderneren Blondton. Den begehrten "Let's Dance"-Pokal hatte sie gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov geholt. Gegenüber RTL verriet sie, dass der Sieg zunächst kaum bei ihr angekommen sei. Alles sei wie blockiert gewesen, beschrieb sie ihre Gefühle direkt nach der Bekanntgabe.

Dass nach einem derart intensiven Abschnitt das Bedürfnis nach Veränderung kommt, überrascht kaum. Monatelang stand für Anna-Carina alles im Zeichen von Training, Proben und Live-Shows – und auch nach dem Finale ließ sie keine Zeit verstreichen. Bereits am Morgen nach der Krönung zur "Dancing Star 2026" reiste sie direkt zum nächsten Auftritt weiter. "Ich mag Stillstand eigentlich nicht", erklärte sie damals gegenüber RTL. Ihr neuer Blond-Look scheint nun das letzte Kapitel der intensiven "Let's Dance"-Zeit abzuschließen – und gleichzeitig das nächste aufzuschlagen.

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack zeigt ihre neue Frisur, Juni 2026

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschacks Haare vorher, Juni 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov, die "Let's Dance"-Sieger von 2026

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