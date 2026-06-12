Taylor Swift supportet Knicks mit frechem T-Shirt bei Finals

Mit einem frechen Wortspiel auf dem Shirt hat Taylor Swift (36) beim vierten Spiel der NBA-Finals für jede Menge Aufsehen gesorgt. Die Sängerin erschien am Mittwoch im Madison Square Garden in New York City in einem blauen Baby-Tee mit dem Aufdruck "Stevie Knicks" – eine Anspielung auf Rocklegende Stevie Nicks (78). Begleitet wurde sie dabei von ihrer Freundin Mariska Hargitay (62) und den Musikerinnen Alana (34) und Este Haim (40), die ebenfalls mit witzigen Knicks-Shirts auftrumpften: Alana trug einen Pullover mit dem Aufdruck "Knickleback", Este einen mit "Knickole Kidman". Laut Page Six soll Taylor ein großer Knicks-Fan sein und die Mannschaft unbedingt persönlich anfeuern wollen.

Ihr Partner Travis Kelce (36) war bei dem Spiel nicht dabei – sein Vorbereitungstraining hielt ihn fern. Zuletzt waren die beiden gemeinsam bei den Eastern Conference Finals in Cleveland zu sehen, wo sie die Cavaliers gegen die Knicks begleiteten. Für das Spiel in New York reiste Taylor übrigens direkt von der Westküste an: Erst einen Abend zuvor hatte sie in Los Angeles den roten Teppich bei der Premiere von "Toy Story 5" betreten, für den sie den Song "I Knew It, I Knew You" beigesteuert hat. Passend dazu trug sie beim Knicks-Spiel auch Nagel-Art mit Motiven aus "Toy Story".

Dass Taylor und Travis ausgerechnet der Madison Square Garden am Herzen liegt, könnte auch noch einen anderen Grund haben: Page Six berichtete, dass das Paar plant, dort über das Wochenende um den 4. Juli zu heiraten. Verlobt hatten sich die Sängerin und der NFL-Star Travis Kelce bereits zuvor. Seither wurden die beiden immer wieder bei gemeinsamen Auftritten gesehen – sei es bei Football-Spielen, zu denen Taylor fast immer in den Farben von Kelces Team Kansas City Chiefs erscheint, oder zuletzt eben beim Basketball.

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Getty Images Taylor Swift bei Spiel 4 der NBA Finals 2026 im Madison Square Garden

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Getty Images Este Haim, Taylor Swift und Mariska Hargitay feuern die New York Knicks in den NBA Finals im Madison Square Garden an

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Kevin Mazur/Getty Images for for TAS Rights Management Taylor Swift posiert auf dem Teppich bei der Premiere von "Toy Story 5", 2026