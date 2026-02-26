Rätselhafte Verletzung: Lottie Moss im medizinischen Stiefel

Lottie Moss (28) hat sich eine mysteriöse Verletzung zugezogen und muss nun einen medizinischen Stiefel tragen. Das Model teilte am Dienstag ein Foto seines bandagierten Fußes in seiner Instagram-Story und kommentierte die Aufnahme mit den Worten "FML (fresh pedi though)" – das Kürzel steht für "F*ck my life", wobei Lottie immerhin betonte, dass ihre Pediküre frisch sei. Was genau zu der Verletzung geführt hat, verriet die 28-Jährige ihren Followern jedoch nicht. Die jüngere Halbschwester von Topmodel Kate Moss (52) ließ offen, ob sie sich bei einem Unfall verletzt hat oder ob es eine andere Ursache für die Fußbeschwerden gibt.

Erst einen Tag vor der Veröffentlichung des Fotos hatte Lottie noch ein Bild von sich geteilt, auf dem sie bei einer Fashionshow der Künstlerin und Designerin Grete Henriette über den Laufsteg lief. Ob sich die Verletzung möglicherweise während der Show ereignet hat oder danach, bleibt unklar. Das Model hielt sich bisher zu allen Details rund um den Vorfall bedeckt und konzentrierte sich in seiner Story lediglich auf die humorvolle Bemerkung über seine frische Pediküre – ein kleiner Trost in der unangenehmen Situation.

In den vergangenen Tagen hatte Lottie außerdem mit ihrer neuen Liebe für Schlagzeilen gesorgt. In ihrer Instagram-Story hatte sie stolz ein gemeinsames Valentinstagsdinner gezeigt und das Bild mit den Worten "My Valentine" versehen. Der Mann an ihrer Seite ist der Kunstexperte Themy Kalaitzis, der offenbar schon mehrfach in ihren Storys zu sehen war. Offizielle Details zu der Beziehung hatte Lottie noch für sich behalten, doch ein Insider verriet gegenüber The Sun: "Die Dinge scheinen ernst zu werden. Beide lieben die Kunst und Lottie genießt es, mehr über diese Welt zu erfahren. Sie sind verliebt und genießen ihre Flitterwochen-Phase."

Anzeige Anzeige

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss' Fuß

Anzeige Anzeige

TikTok / lottiemossx Themy Kalaitzis und Lottie Moss, Valentinstag 2026