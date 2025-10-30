Intimes Tattoo: Lottie Moss postet heiße Urlaubspics

Das Model Lottie Moss (27), das derzeit stärker auf Natürlichkeit zu setzen scheint, polarisiert gerne mit freizügigen Fotos: Nun zeigte sie in einer Reihe von Fotos von ihrer Reise nach Kreta einmal mehr ihr auffälliges Rückentattoo. Auf Instagram teilte sie Aufnahmen in einem rückenfreien cremefarbenen Kleid, das den Blick auf ein Herz-Motiv mit einer Schleife freigibt, das am unteren Rücken tätowiert ist. Mit dem Kommentar "I miss the sun :(" (zu Deutsch: Ich vermisse die Sonne) ließ sie ihre Follower an ihrer Sehnsucht nach Sommer und Wärme teilhaben. Die Aufnahmen stammen zwar von einem Urlaub im vergangenen Monat, aber sie brachten die 27-jährige Halbschwester von Kate Moss, 51 erneut mit ihrer Körperkunst ins Gespräch.

Das Tattoo, das sie bereits 2022 stechen ließ, ist eines von mehreren, die Lottie stets selbstbewusst präsentiert. "Ich habe das süßeste Arschgeweih aller Zeiten", schrieb sie damals auf Social Media unter ein sexy Schwarz-Weiß-Foto, das sie nur in T-Shirt und Tanga zeigte. Besonders für Schlagzeilen sorgte allerdings ihre Entscheidung für ein Gesichtstattoo mit der Aufschrift "Lover", welches sie im selben Jahr während einer durchfeierten Nacht in Bali bekam. Zwar verteidigte sie es zunächst vehement und betonte, dass es ihr "wirklich scheißegal" wäre, was andere sagen, doch bereute sie die Entscheidung schließlich. Später erklärte sie, dass dieser Schritt als Rebellion gegen die von ihr als belastend empfundene Modelbranche gedacht war. Das Gesichtstattoo ließ sie mittlerweile durch Laserbehandlung entfernen, da es für sie eine negative Lebensphase symbolisierte, wie eine Quelle der Daily Mail mitteilte. Auf TikTok sprach sie unter Tränen über die Beweggründe.

Neben ihren Tätowierungen sorgt aktuell auch ihr Dating-Profil auf der Plattform Hinge für Gesprächsstoff. Ihre Hoffnung: einen Ehemann finden. In einer Instagram-Story gab Lottie Einblicke in die Überarbeitung ihres Profils, um einen neuen, bodenständigeren und eleganteren Eindruck zu hinterlassen. Sie bezeichnete ihre bisherigen Antworten dort als "peinlich" und passte sie an, um ihrem Wandel hin zu einem "gesunden" und stilvollen Image Ausdruck zu verleihen. "Ich muss zurück zu Hinge und meine alten Fragen ändern, weil sie so peinlich und veraltet sind – und außerdem hat sich mein Geschmack bei Männern so sehr verändert, Gott sei Dank", schrieb sie online laut Daily Mail. Mit Sätzen wie "Ich gehe keine Kompromisse mehr ein" und einem neuen Profilfoto, das sie in einem langen, eleganten Kleid zeigt, möchte Lottie ihre veränderten Prioritäten hervorheben, auch wenn sie augenzwinkernd zugibt, dass ein wenig Chaos weiterhin ihr Leben begleitet.

Getty Images Lottie Moss, Model

Instagram / lottiemossxo Model Lottie Moss präsentiert ihr Rückentattoo in einem tief ausgeschnittenen Kleid, Screenshot Oktober 2025.

Getty Images Lottie und Kate Moss, Februar 2014

