"Schwiegertochter gesucht"-Ingos Papa Lutz ist verstorben

Traurige Nachrichten aus der Welt von Schwiegertochter gesucht: Lutz, der Vater von Realitystar Ingo Peters (35), ist verstorben. Bekannt wurde er einem Millionenpublikum durch die RTL-Kuppelshow, in der er seinen Sohn Ingo bei der Suche nach der großen Liebe tatkräftig unterstützte. Nun hat seine Ehefrau Birgit die traurige Nachricht auf Instagram geteilt: "Ein großes Herz hat aufgehört zu schlagen! Viele Jahre lang durftet ihr uns auf unserem Weg begleiten, mit uns lachen, mit uns mitfühlen. Heute muss ich euch mit tiefem Schmerz leider mitteilen, dass mein geliebter Ehemann Lutz seine letzte Reise angetreten hat", schreibt sie in einem emotionalen Abschiedspost.

Birgit gibt auch Auskunft über die Todesursache: "Nach zahlreichen Erkrankungen waren am Ende seine Lungen zu schwach und er ist im Mai überraschend im Alter von 64 Jahren verstorben." Zuletzt hatte Lutz mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – unter anderem wurde er wegen des Grauen Stars am Auge operiert. In ihrem Post dankt sie den Fans "für die jahrelange Treue" und schreibt über den Verlust ihres Mannes: "Er hinterlässt eine Lücke, die niemand füllen kann – aber in unserem Herzen bleibt Lutz für immer!" Sein Sohn Ingo erfuhr vom Tod seines Vaters derweil nicht durch die Familie, sondern über die sozialen Medien. "Ich muss die Bombe sacken lassen: Ich weiß zu hundert Prozent, dass ich nicht zur Beerdigung eingeladen werde", meldete er sich daraufhin in einem Social-Media-Video zu Wort.

Der Hintergrund: Das Verhältnis zwischen Ingo und seinen Eltern war seit Jahren zerrüttet. Seit etwa 2021/2022 berichteten beide Seiten öffentlich über Streitigkeiten, gegenseitige Vorwürfe und einen Kontaktabbruch. Ingo und seine damalige Ehefrau Annika luden Lutz und Birgit sogar von ihrer Hochzeit aus. Ingo warf seinen Eltern vor, Annika beleidigt zu haben und ihm Geld zu schulden – was Lutz und Birgit bestritten. Ingo war 2013 erstmals in "Schwiegertochter gesucht" zu sehen und fand die große Liebe schließlich hinter der Kamera: 2022 heiratete er Annika, 2025 wurde die Trennung der beiden bekannt. Inzwischen ist der 35-Jährige wieder glücklich vergeben. Nach dem Ehe-Aus machte er im Sommer 2025 seine neue Beziehung zu seiner Partnerin Steffi öffentlich.

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"Schwiegertochter gesucht"-Ingo mit Stups und Lutz

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Instagram / stups_und_lutz "Schwiegertochter gesucht"-Bekanntheit Lutz

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Instagram / ingo_von_schwiegertochter "Schwiegertochter gesucht"-Teilnehmer Ingo und seine Freundin Steffi