Fitness & Flirt? Lottie Moss mit neuem Mann im Studio

Lottie Moss (28) hat am Freitag (30. Januar) auf Instagram einen neuen Schnappschuss aus dem Fitnessstudio geteilt – und der sorgt für Gesprächsstoff. An ihrer Seite steht ein geheimnisvoller Mann, dessen Gesicht sie mit einem weißen Herz-Emoji verdeckt. Er legt den Arm von hinten um sie, neigt den Kopf dicht an ihren, während Lottie in einem grauen, figurbetonten Sport-Set eine Grimasse in die Kamera zieht. Die Aufnahme entstand im Spiegel des Gyms und macht neugierig: Wer ist der Unbekannte, mit dem das Model so vertraut wirkt? Lottie wirkt gelöst, beinahe verspielt – und präsentiert damit einen sehr persönlichen Moment aus ihrem Alltag.

Erst vor wenigen Monaten hatte die Influencerin noch über ihre katastrophale Dating-Situation geklagt und dabei zugegeben: "Chaos folgt mir überall hin, wo ich auch gehe." Nach ihrer Trennung von Musiker Evan Campbell im September 2024 schien es lange Zeit ruhig um Lotties Liebesleben gewesen zu sein. Bei einer Kooperation mit der Plattform Hinge enthüllte sie vergangenen Herbst ihre peinlichen Dating-Fails und überarbeitete live ihr Profil. "Ich muss unbedingt zurück zu Hinge und meine alten Anmachsprüche ändern, weil sie so zum Schämen und völlig veraltet sind – und außerdem hat sich mein Geschmack bei Männern zum Glück komplett verändert", gestand sie damals laut der Daily Mail. Ihre vorherigen Profile hätten angeblich "toxische Charli XCX Party-Girl-Energie" ausgestrahlt, dabei wollte sie eigentlich einen seriösen, langfristigen Partner finden – am liebsten sogar einen Ehemann. Die ehrliche Selbstreflexion kam bei ihren Fans gut an, doch der Erfolg bei der Partnersuche blieb weiterhin aus. Bis jetzt! Denn der mysteriöse Gym-Partner könnte endlich derjenige sein, der ihr Herz erobert hat.

Lotties Liebesleben glich bisher einer emotionalen Achterbahnfahrt. Nach ihrer gescheiterten Romanze mit Love Island-Star Adam Collard (30) bei "Celebs Go Dating", bei der sie sich mehr erhofft hatte als nur körperliche Nähe, folgten weitere kurze Affären. Auch ihre Beziehung zu Vamps-Schlagzeuger Tristan Evans (31) und dem australischen Model Daniel Steel endeten nach wenigen Monaten wieder im Desaster. Sogar eine angebliche Liaison mit Brooklyn Beckham (26) soll es gegeben haben, bevor dieser seine jetzige Ehefrau Nicola Peltz (31) kennenlernte. Fans kennen Lottie als jemanden, der Höhen und Tiefen nicht nur verarbeitet, sondern auch erzählt. Im privaten Umfeld gilt die Britin als humorvoll und selbstironisch; genau diese Seite zeigte sie auch jetzt wieder, als sie ihr Profil-Update mit einem Augenzwinkern ankündigte.

Anzeige Anzeige

Instagram / lottiemossxo Lotti Moss zeigt sich mit einem neuen Mann, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Lottie Moss, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / adamcollard Lottie Moss und Adam Collard im August 2023

Anzeige