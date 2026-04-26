Pech gehabt: Diese zwei KDRS-Allstars fliegen aus der Show

Bei Kampf der RealityAllstars war es jetzt gleich für zwei Kandidaten an der Zeit, die Koffer zu packen: Schäfer Heinrich (59) und Yeliz Koc (32) müssen die Sala überraschend verlassen. Während der Rauswurf des 59-Jährigen bereits zu Beginn von Folge neun besiegelt wird, trifft es Yeliz etwas später auf eher unerwartete Weise. Nicht nur für alle Fans der beiden Realitystars ist das eine doppelte Hiobsbotschaft, sondern auch für Elena Miras (34), die dadurch zwei ihrer engsten Bezugspersonen in der Show verliert.

Schäfer Heinrichs Aus kommt durch die sogenannte "Safety-Kette", bei der sich die Kandidaten gegenseitig saven müssen – wer zuletzt übrig bleibt, fliegt raus. Sam Dylan (35) hat am Ende die Wahl zwischen Giuliana Farfalla (30) und Schäfer Heinrich und entscheidet sich für die 30-Jährige. "Giuliana habe ich mittlerweile ziemlich gut kennengelernt und ich habe Heinrich leider noch nicht so kennengelernt", erklärt Sam seine Entscheidung. Elena reagiert mit Tränen auf den Abschied, doch Bauer sucht Frau-Star zeigt sich wenig gerührt: "Ja, du hast mich ja nicht genommen", ärgert er sich und verabschiedet sich zügig. Yeliz hingegen wird Opfer eines Comebacks: Kader Loth (53) kehrt in die Sala zurück und darf einen Allstar bestimmen, der in einem Exit-Spiel gegen bereits ausgeschiedene Kandidaten antritt – ihre Wahl fällt auf Yeliz.

Die Promi Big Brother-Gewinnerin muss sich ausgerechnet in Ekel-Essensprüfungen beweisen, was für sie zum echten Problem wird. Da Yeliz nach ihrer schweren Schwangerschaftskrankheit unter einer "Phobie vorm Übergeben" leidet, kann sie in den Spielen nicht punkten. Ihre Gegner Schäfer Heinrich, Loona (51), Narumol und die Morderger-Zwillinge liefern in den Prüfungen ab und sammeln anschließend im Schleim-Pool Sterne, womit Yeliz' Schicksal besiegelt ist. Als Rückkehrerin aus dem Kreis der Ausgeschiedenen setzt sich am Ende Loona durch und zieht zurück in die Sala – allerdings unter kuriosen Umständen: Schäfer Heinrich hätte in der letzten Runde gegen sie antreten sollen, gibt aber zum Unverständnis aller Teilnehmer plötzlich auf.

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RTLZWEI Die KDRS-Allstars vor der Safety-Kette-Wahl, 2026

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RTLZWEI Elena Miras und Schäfer Heinrich bei KDRS-Allstars 2026

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RTLZWEI Die KDRS-Allstars vor ihrer Essensprüfung 2026