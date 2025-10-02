Alia Bhatt weicht Fragen über ihre Ex-Freunde genervt aus

Alia Bhatt (32) und ihr Kollege Varun Dhawan (38) waren kürzlich in der neuen Talkshow "Two Much" von Kajol (51) und Twinkle Khanna zu Gast. Während die Schauspielerin über viele Themen sprach, zeigte sie sich genervt, als das Gespräch auf ihre Ex-Freunde kam. Auf die Frage, ob sie mit ihren Ex-Partnern, zu denen unter anderem Sidharth Malhotra (40) gehört, befreundet sei, antwortete sie nur kurz angebunden: "Können wir bitte weitermachen?" und vermied es, auch nur ansatzweise über ihre früheren Beziehungen zu sprechen. Varun hingegen lockerte die Stimmung mit einem Scherz über einen Film von Twinkle auf.

Varun sprach die Bollywood-Produktion "Mela" an, in der Twinkle eine Hauptrolle spielte. Er erklärte lachend, dass er den Film nicht mochte, ihn aber dennoch mehrfach angesehen habe – ein Seitenhieb, der für Heiterkeit im Studio sorgte. Parallel dazu offenbarte der Schauspieler einprägsame Lektionen, die er von seinem Vater, dem Regisseur David Dhawan, gelernt hatte. Er erinnerte sich an eine Situation aus seiner Jugend, als er während eines Filmdrehs die Regie seines Vaters infrage stellte und von ihm auf den richtigen Zeitpunkt verwiesen wurde, solche Ratschläge zu äußern. "Er meinte, das könne ich machen, wenn ich meine eigene Stellung erreicht habe", erinnerte sich der Star. Trotz anfänglicher Enttäuschung schätzte er diesen professionellen Rat.

Alia, die mittlerweile glücklich verheiratet und Mutter einer Tochter ist, ist dafür bekannt, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn es um ihr Privatleben geht. Das hat sie in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen, besonders als sie sich charmant und selbstbewusst zu den früheren Beziehungen ihres Mannes Ranbir Kapoor (43) äußerte. Vor einigen Monaten hatte Alia in einem Interview mit Filmfare offen darüber gesprochen, wie sie mit Ranbirs Vergangenheit als Partner von berühmten Schauspielerinnen wie Deepika Padukone (39) umgeht. Damals betonte sie: "Ich bin nicht weniger wert als sie." Damit machte die Inderin klar, dass sie keinerlei Unsicherheiten in ihrer Ehe verspürt und sich von der Vergangenheit ihres Mannes nicht einschüchtern lässt.

Getty Images Alia Bhatt, Dezember 2023

Getty Images Alia Bhatt und Varun Dhawan, Januar 2023

IMAGO / ZUMA Press Wire Ranbir Kapoor und Alia Bhatt, Mai 2018

