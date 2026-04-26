Jürgen Milski trauert: Abschied von seinem besten Freund

Realitystar Jürgen Milski (62) erlebt gerade schwere Tage: Auf Instagram nimmt der Ballermannstar Abschied von seinem besten Freund Senol, mit dem ihn seit der Schulzeit mehr als fünf Jahrzehnte enge Freundschaft verband. In einem emotionalen Post macht Jürgen deutlich, wie sehr ihn der Verlust erschüttert. Zu den melancholischen Klängen von Herbert Grönemeyers (70) Song "Flugzeuge im Bauch" teilt der Entertainer berührende Worte und gemeinsame Erinnerungsfotos. Während Jürgen eigentlich längst wieder auf Mallorca für Partystimmung sorgen wollte, herrscht bei ihm nun Stillstand – der Verlust überschattet alles.

In seinem Beitrag öffnet der Kultsänger sein Herz und beschreibt, wie unerwartet ihn die Todesnachricht erreicht hat. "Ich kann noch immer nicht begreifen, dass du nicht mehr da bist", schreibt Jürgen und erklärt, dass ihn die Nachricht am Abend zuvor erreicht habe. Er spricht von Schock und tiefer Erschütterung: "Ich stehe unter Schock", hält der TV-Star fest. Besonders nahe geht ihm, dass er Senol kurz zuvor noch im Krankenhaus besucht hatte. Drei Tage wich der Musiker dort nicht von der Seite seines Freundes, erzählte von der gemeinsamen Hoffnung und Zuversicht – bis klar wurde, dass Senol seine schwere Krankheit nicht überstehen würde. In seinem Post macht Jürgen deutlich, wie eng die Bindung war: Seit den gemeinsamen Schulzeiten sei Senol "seit über 50 Jahren der beste Freund" gewesen, den man sich wünschen könne.

Neben seinen Gefühlen teilt Jürgen mit den zahlreichen Schnappschüssen auch einen großen Teil gemeinsamer Lebensgeschichte. Die Bilder zeigen die beiden Männer in unterschiedlichen Lebensphasen, von früheren Jugendtagen bis zu aktuellen Aufnahmen, und lassen erahnen, wie präsent Senol in Jürgens Alltag gewesen ist. Der Sänger beschreibt den Verlust als "unendliche Traurigkeit" und schreibt, der Tod seines Freundes mache ihm auf brutale Weise bewusst, wie zerbrechlich und kurz das Leben sei. Für den sonst so lebensfrohen Partykünstler fühlt es sich eigenen Worten nach derzeit "unmöglich an, dass die Welt einfach weiterläuft". Am Ende fasst Jürgen seine Gefühle in eine klare Botschaft: Er vermisse Senol unendlich und werde ihn nie vergessen – die Liebe und die gemeinsamen Erinnerungen bleiben für ihn über den Tod hinaus bestehen.

Anzeige Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Jürgen Milski, Musiker

Anzeige Anzeige

Imago Jürgen Milski zu Gast beim RTL-Spendenmarathon zum 30. Geburtstag in Köln-Deutz, 2. Spendentag, 21.11.2025

Anzeige Anzeige