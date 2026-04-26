Zukunft von Apple: Gwyneth Paltrow und Chris Martin uneinig

Gwyneth Paltrow (53) und Chris Martin (49) sind für ihre vorbildliche Trennung bekannt – doch nun soll es zwischen den Ex-Partnern zum ersten Mal seit Jahren richtig knirschen. Laut dem OK! Magazine dreht sich der Streit um ihre gemeinsame Tochter Apple Martin, die gerade dabei ist, ihre eigene Karriere im Rampenlicht aufzubauen. Die 21-Jährige steht kurz vor dem Abschluss ihres Studiums an der Vanderbilt University und macht gleichzeitig bereits erste Schritte in der Öffentlichkeit. Gwyneth soll die Ambitionen ihrer Tochter aktiv unterstützen wollen, während Chris deutlich zurückhaltender ist und sich Sorgen um die Folgen einer frühen Karriere im Showbusiness macht.

Wie ein Insider gegenüber dem Magazin berichtete, ist es das erste Mal seit langer Zeit, dass die Perspektiven der beiden nicht übereinstimmen: "Das fühlt sich für Gwyneth und Chris wie ein bedeutender Moment an, weil es das erste Mal ist, dass ihre Ansichten nicht von Natur aus übereinstimmen." Gwyneth sehe in Apples Aufwachsen in der Nähe der Scheinwerfer eine gute Vorbereitung auf die Branche – und wolle ihr Türen öffnen. Der 49-Jährige hingegen mache sich als schützender Vater Sorgen um das zunehmend gnadenlose Medienumfeld. "Chris hat hautnah erlebt, wie aufreibend und unerbittlich dieses Umfeld sein kann", so der Insider. Er würde es bevorzugen, wenn Apple ihr Studium erst abschließt und sich dann langsam vorarbeitet, anstatt sofort ins volle Rampenlicht zu treten. Befeuert wurden die Spannungen durch Apples jüngste öffentliche Auftritte: Sie war in Kampagnen der Modemarke Self-Portrait zu sehen, trat bei der Pariser Fashion Week auf und war auf einem Magazin-Cover.

Gwyneth und Chris hatten ihre Trennung im Jahr 2014 nach zehn gemeinsamen Ehejahren bekanntgegeben – und prägten mit dem Begriff "Conscious Uncoupling", auf Deutsch "bewusste Entpaarung", einen neuen Umgang mit Trennungen in der Promi-Welt. Seither galten die beiden als Paradebeispiel für harmonisches Co-Parenting. Gwyneth ist inzwischen mit dem Produzenten Brad Falchuk (55) verheiratet. Apple selbst hat öffentlich kein Geheimnis aus ihren Träumen gemacht: "Ich liebe Tanzen und ich liebe Schauspielern. Mein Traum ist es, zu schauspielern", erklärte sie laut dem OK! Magazine. Bereits in der Vergangenheit sprach sie offen darüber, dass das Aufwachsen mit berühmten Eltern nicht immer leicht war – sie sei "ängstlich gewesen, Fehler zu machen".

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Imago / Lumeimages / Avalon, Imago / ZUMA Press Wire / Bonnie Britain Collage: Gwyneth Paltrow und Chris Martin

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Getty Images Apple Martin, Gwyneth Paltrow und Moses Martin 2025

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Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk am Valentinstag 2024