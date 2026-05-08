Zwangsversteigerung platzt: Keiner will Melanie Müllers Haus

Die geplante Zwangsversteigerung von Melanie Müllers (37) Wohnhaus in Leipzig ist überraschend ohne Ergebnis geblieben. Beim Gerichtstermin, bei dem das ehemalige Bahnhofsgebäude im Stadtteil Wahren unter den Hammer kommen sollte, gab es trotz mehrerer anwesender Interessenten kein einziges Gebot. Das Verfahren wurde damit einstweilen eingestellt, es kann jedoch laut Bild auf Antrag der Gläubiger innerhalb einer Frist von sechs Monaten fortgesetzt werden. Melanies Steuerschulden in sechsstelliger Höhe, die ursprünglich durch die Versteigerung getilgt werden sollten, bleiben damit vorerst offen.

Im Gerichtssaal war neben weiteren potenziellen Käufern auch Melanies Ex-Mann Mike Blümer anwesend, der zuvor angekündigt hatte, mithilfe eines Investors mitbieten zu wollen. Zu einem Gebot kam es trotzdem nicht. Durch die gescheiterte Zwangsversteigerung gewinnt Melanie Zeit, um die Situation anders zu lösen. Sie scheint bereits einen Plan zu haben: Kurz vor dem Versteigerungstermin hatte die 37-Jährige einen Antrag auf freihändigen Verkauf gestellt. Sie hat angeblich vor, das Gebäude über eine im April gegründete Vermögensverwaltungs-GmbH an einen Familienvertrauten zu verkaufen. Dadurch hätte sie die Möglichkeit, weiterhin mit ihren beiden Kindern dort wohnen zu bleiben.

Das Gebäude, ein ehemaliger Bahnhof aus dem Jahr 1902, hat laut einem Gutachten mitsamt dem rund 1.572 Quadratmeter großen Grundstück einen Wert von etwa 800.000 Euro. Melanie hatte die stillgelegte Immobilie vor mehr als zehn Jahren erworben und aufwendig saniert. Bis zu ihrer Trennung im Jahr 2021 lebte sie dort gemeinsam mit Mike, mit dem sie 14 Jahre lang liiert und von 2014 bis 2021 verheiratet war. Inzwischen bewohnt sie das Haus mit den gemeinsamen Kindern allein. Das Anwesen ist für Melanie weit mehr als nur eine Geldanlage. Da sie so viel Zeit und Herzblut in das Projekt gesteckt hat, steht für die Zweifachmama nicht nur finanziell, sondern auch emotional viel auf dem Spiel, während im Hintergrund weiter um die Zukunft des Hauses gerungen wird.

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Imago Melanie Müller beim Berufungsprozess am Landgericht Leipzig, 18. Dezember 2025

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ActionPress Melanie Müller, Sängerin

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Getty Images Mike Blümer und Melanie Müller, November 2017