Herzstillstand: Melanie Müller rettet einem Fan das Leben

Dramatische Szenen spielten sich vergangenen Freitag in der Diskothek "Bolero" an der Playa de Palma ab: Ein Urlauber erlitt auf der Tanzfläche einen Herzstillstand – und Ballermann-Sängerin Melanie Müller (37) rettete ihm zusammen mit einem weiteren Ersthelfer das Leben. Der Mann mittleren Alters brach gegen 23:26 Uhr plötzlich zusammen. Viele Gäste erkannten die Situation zunächst nicht als lebensbedrohlich. Melanie wartete gerade auf ihren Auftritt, als sie von einem Gast auf den Notfall aufmerksam gemacht wurde. Die Sängerin handelte laut der Mallorca Zeitung sofort: Sie sorgte lautstark dafür, dass die Musik gestoppt wurde, und ließ mithilfe der Security den Saal räumen.

Anschließend übernahm sie gemeinsam mit einem Ersthelfer die Herzdruckmassage und wechselte sich mit ihm ab, bis der Notarzt eintraf. "Ich habe auf dem Brustkorb des Mannes gelegen und immer wieder gepresst, bis das Herz schließlich erneut zu schlagen begann", berichtete sie der Mallorca Zeitung. Die Reanimation verlief erfolgreich – das bestätigte auch die Ortspolizei. Der Urlauber wurde anschließend ins Krankenhaus Son Llatzer in Palma gebracht, wo er sich laut Medienberichten weiterhin in Behandlung befindet. Melanies Auftritt im "Bolero" fand nach dem Einsatz wie geplant statt.

Die Erlebnisse des Abends lassen Melanie jedoch nicht los. "Diese Momente beschäftigen mich nachhaltig", erklärte sie gegenüber der Mallorca Zeitung. Die zweifache Mutter nimmt das Thema Erste Hilfe sehr ernst: Sie besucht regelmäßig entsprechende Kurse und habe sogar einen Defibrillator im Auto – für den Fall, dass mit ihren Kindern etwas passieren sollte. Den Vorfall nimmt sie außerdem zum Anlass für einen dringlichen Appell: "Ich würde mir wünschen, dass es so ein Gerät verpflichtend in jedem Club gibt."

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Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Melanie Müller im Gericht in Leipzig, 2024

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Imago Melanie Müller bei der Privatparty mit Zora Schwarz im Carte Blanche, Dresden, 04.09.2020

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