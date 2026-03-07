Zwangsversteigerung: Melanie Müllers Ex will ihr Haus kaufen

Melanie Müllers (37) Haus in Leipzig kommt unter den Hammer – und nun gibt es einen Interessenten, der bei der Zwangsversteigerung mitbieten will: ihr Ex-Mann Mike Blümer. Das ehemalige Bahnhofsgebäude im Leipziger Stadtteil Wahren soll am 7. Mai um 13 Uhr versteigert werden. Der Immobilienwert wird auf 800.000 Euro geschätzt. Mike verriet gegenüber Bild: "Seit einiger Zeit steht mir ein Investor zur Seite, der am Versteigerungstermin teilnehmen und mitbieten wird." Die beiden waren 14 Jahre lang liiert und von 2014 bis zu ihrer Trennung im Jahr 2021 verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, mit denen sie in dem Haus zusammengelebt hatten.

In dem Dokument zur Zwangsversteigerung wird laut dem Newsportal ein lebenslanges Wohnrecht für Melanies Kinder erwähnt. Das störe Mike, den Vater der beiden, jedoch nicht, berichtet die Zeitung. Bei dem Objekt handelt es sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1902, das 2020 umfassend modernisiert wurde und eine Gesamtmietfläche von knapp 600 Quadratmetern hat. Im Erdgeschoss befindet sich eine Gewerbeeinheit, darüber eine geplante 83-Quadratmeter-Einliegerwohnung sowie eine große Wohneinheit über zwei Etagen mit rund 360 Quadratmetern. Zum Grundstück gehört außerdem ein ehemaliges Toilettenhäuschen von 1903 mit eingestürztem Dach.

Die Schlagersängerin muss sich aktuell auch mit juristischen Themen auseinandersetzen. Das Landgericht Leipzig verurteilte sie im Januar wegen eines Hitlergrußes bei einem Konzert 2022 und Drogenbesitzes zu 3.500 Euro Geldstrafe. Melanie bestreitet die Vorwürfe und hat Revision eingelegt, der Fall landet nun vor dem Oberlandesgericht Dresden. Außerdem soll sie 2024 mit einem gefälschten Behindertenausweis zu einem Gerichtstermin erschienen sein. Gegen den Strafbefehl wegen Urkundenfälschung legte sie ebenfalls Einspruch ein. Die TV-Bekanntheit hatte sich 2013 bei der ersten Staffel von Der Bachelor einem Millionenpublikum präsentiert und wurde ein Jahr später Dschungelkönigin.

Getty Images Mike Blümer und Melanie Müller, November 2017

ActionPress Mike Blümer und Melanie Müller

Imago Melanie Müller beim Berufungsprozess am Landgericht Leipzig, 18. Dezember 2025