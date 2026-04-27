Lebensfreude: Michelle Obama fühlt sich mit 62 Jahren frei

Mit 62 Jahren lebt Michelle Obama (62) nach ihren eigenen Regeln. Bei einem HistoryTalks-Event sprach die ehemalige First Lady der USA offen über ihr Leben in den Sechzigern – und darüber, wie sehr sie die neue Freiheit genießt. Im Gespräch mit Präsidentenbiografin Doris Kearns Goodwin sagte sie: "Ich fühle mich in meinen Sechzigern jetzt wirklich ganz bei mir selbst. Meine Kinder sind erwachsen, mein Mann hat das Schwere hinter sich – und deshalb handle ich mit der Absicht, Dinge zu tun, die mir Freude bereiten, und alles andere hinter mir zu lassen." Ihrem Mann, Ex-Präsident Barack Obama (64), steht sie dabei tatkräftig zur Seite.

Gemeinsam mit Barack arbeitet Michelle an der Eröffnung des Obama Presidential Centers in Chicago. Zudem will sie sich für Mädchenbildung einsetzen und treibt ihren Podcast "IMO with Michelle Obama and Craig Robinson" voran, den sie gemeinsam mit ihrem Bruder Craig Robinson auf der Audio-Plattform Higher Ground produziert. Dabei geht es ihr auch darum, jungen Talenten eine Bühne zu geben. "Einer der Gründe, warum ich meinen Podcast gestartet habe, ist, dass es eine Möglichkeit ist, jüngere Stimmen aus Kultur, Musik und Kunst anzuziehen", erklärte sie bei dem Event. Ihr gemeinsames Ziel mit Barack fasste Michelle so zusammen: "Wir konzentrieren uns wirklich darauf, den Weg frei zu machen und die nächste Generation von Führungspersönlichkeiten zu fördern." Rund ein Jahrzehnt lang will sie das noch weitermachen – und dann, wie sie scherzhaft ankündigte, irgendwo an einem Strand sitzen.

Michelle und Barack Obama sind seit 1992 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter: Malia und Sasha. Bereits im vergangenen November hatte Michelle gegenüber dem Magazin People erklärt, dass sie mit jeder Dekade weiser geworden sei und sich selbst gegenüber immer selbstbewusster fühle. "Diese Version von Michelle kümmert sich wahrscheinlich weniger darum, was andere denken", sagte sie damals. Auch ihre Gesundheit spiele eine große Rolle dabei, das Leben in vollen Zügen genießen zu können.

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Imago Michelle Obama im März 2025

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Getty Images Michelle Obama beim Martha’s Vineyard African American Film Festival 2025

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Getty Images Michelle und Barack Obama im August 2024