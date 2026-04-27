BTS-Sänger Jungkook sieht sich selbst nicht als Popstar

Er ist einer der bekanntesten Sänger der Welt – und trotzdem bezeichnet Jungkook (28) sich selbst nicht als Popstar. In einem Interview, das kürzlich über den YouTube-Kanal von Rolling Stone veröffentlicht wurde, sprach der BTS-Sänger überraschend offen über seine Selbstwahrnehmung als Künstler. Er sei dankbar dafür, wie andere Menschen ihn wahrnehmen, sehe sich selbst aber noch nicht auf dem Level eines Popstars. Er hoffe, eines Tages genug Selbstvertrauen zu haben, um sich diesen Titel zu geben.

Als persönlichen Maßstab nannte Jungkook dabei seine Englischkenntnisse: Wenn er auf Englisch locker Smalltalk führen könne, würde sich das für ihn wie ein Durchbruch anfühlen. Er habe bereits verschiedene Sprachlern-Apps ausprobiert, darunter Duolingo, und betonte, dass vor allem Beständigkeit beim Lernen entscheidend sei. Im Interview sprach er außerdem über die Balance zwischen seiner Solokarriere und den Aktivitäten mit BTS. Dabei betonte er den starken Teamgeist der Gruppe: Obwohl jedes Mitglied ein anderes Tempo und einen anderen Stil habe, mache gerade das gemeinsame Auftreten BTS aus. Auch beim aktuellen fünften BTS-Album "Arirang" ist er vertreten – mit seiner Beteiligung am Song "Hooligan", der von Fans und Kritikern positiv aufgenommen wurde. Am Ende des Gesprächs verriet er zudem, dass er sich in seiner Rolle als jüngstes BTS-Mitglied sehr wohl fühle – eine Position, an die er von Anfang an gewöhnt gewesen sei.

Dass Jungkooks Bescheidenheit nichts mit mangelndem Erfolg zu tun hat, beweisen seine Chartplatzierungen eindrucksvoll. Seine 2023 veröffentlichte Single "Seven (feat. Latto)" kletterte bis auf Platz eins der Billboard Hot 100. Auch "3D (feat. Jack Harlow)" und "Standing Next to You" schafften es weit oben in die Charts. Jungkook wurde am 1. September 1997 geboren und ist damit das jüngste Mitglied der südkoreanischen Gruppe BTS, die seit ihrer Gründung im Jahr 2013 zu einer der erfolgreichsten Bands weltweit aufgestiegen ist.

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Getty Images Jungkook, Mitglied bei BTS

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Getty Images BTS im November 2017

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Instagram / jungkook97.offcial Jungkook auf Instagram, Dezember 2024