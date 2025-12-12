BTS' Jungkook wird zum Botschafter von Chanel Beauty

Jungkook (28), der Sänger der weltbekannten Gruppe BTS, wurde am 11. Dezember offiziell als neuer globaler Botschafter für Chanel Beauty bekanntgegeben. Mit dieser Wahl reiht sich der Musiker in die Reihe prominenter Persönlichkeiten ein, die die Schönheitssparte des französischen Luxushauses repräsentieren. In einer Mitteilung, die unter anderem allkpop vorliegt, beschrieb Chanel Jungkook als jemanden, dessen mutiger und innovativer Geist perfekt mit den Werten der Marke übereinstimmt. Thomas du Pré de Saint Maur, kreativer Leiter von Chanel Fragrance und Beauty, betonte: "Wir sind begeistert und geehrt, Jungkook als globalen Botschafter willkommen zu heißen. Seine Leidenschaft und Originalität inspirieren eine neue Generation und spiegeln den Geist der Marke wider."

Auch der Sänger äußerte sich zu dieser Zusammenarbeit und signalisierte dabei seine Freude: "Ich bin wirklich glücklich, Chanel Beauty beizutreten. Ich denke, Chanel ist eine richtungsweisende Marke, die ihre ikonische Identität wahrt und gleichzeitig stets Neues schafft." Jungkook erklärte, dass diese Partnerschaft für ihn als Künstler, der es liebt, neue Herausforderungen anzunehmen, von besonderer Bedeutung sei. Die Entscheidung der Marke, ihn zum Botschafter zu machen, stärkt seinen wachsenden Ruf als eine globale Ikone, deren Einfluss weit über die Musikwelt hinausgeht. Bereits in den letzten Jahren hat der BTS-Star durch Mode- und Werbedeals bewiesen, dass er sich mühelos auch in anderen Branchen einen Namen machen kann.

Neben seiner Tätigkeit für Chanel hat Jungkook auch als Solokünstler große Erfolge gefeiert. Mitte des Jahres knackte das Musikvideo zu seinem Song "Standing Next to You" die Marke von 200 Millionen Aufrufen auf YouTube. Der Track aus seinem Solo-Album "GOLDEN" konnte sich zudem wochenlang hoch in den Billboard Hot 100-Charts platzieren. Mit weiteren Hits wie "Seven" und "3D" hat er bereits mehrfach bewiesen, dass er musikalisch sowohl bei Fans als auch in der Industrie einen Nerv trifft. Dass er mit seiner stilsicheren Ausstrahlung und seiner kreativen Vision nun als Gesicht von Chanel ausgewählt wurde, unterstreicht seine Vielseitigkeit und seinen Status als globaler Trendsetter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jungkook, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / jungkook97.offcial Jungkook auf Instagram, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / uarmyhope BTS im August 2025

Anzeige