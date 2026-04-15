Das hätte Désirée Nick gerne früher über Reality-TV gewusst

Désirée Nick (69) hat im Interview mit Promiflash offen über eine Lektion gesprochen, die sie erst im Laufe ihrer Reality-Karriere lernen musste – und die sie gerne früher gewusst hätte. Die Schauspielerin und Entertainerin berichtete anlässlich ihrer neuen Show "Die Realitystar Academy", wie sehr Erfolg in der Branche von negativen Reaktionen begleitet wird. Dabei machte sie deutlich, dass sie das Ausmaß an Feindseligkeit, das ihr begegnet ist, zunächst unterschätzt hatte.

"Ich habe früher nicht gewusst, mit wie viel Neid, Häme, Niedertracht und Missgunst Erfolg begleitet sein wird – und das einer Frau gegenüber, der nichts geschenkt worden ist, und der man nie die Formate hinterhergeworfen hat", sagte Désirée gegenüber Promiflash und ergänzte: "Das ist schon erschreckend für mich, dass sich der Opportunismus mit so viel Eifersucht paart." Gleichzeitig betonte sie, dass es auch Menschen gebe, die sich ganz anders verhielten: "Umso mehr wachsen mir jene ans Herz, die sich anders verhalten – die gibt es natürlich auch."

In "Die Realitystar Academy", die ab dem 16. April auf Joyn zu sehen ist, schlüpft Désirée in die Rolle der Direktorin. 18 Kandidaten treten dort gegeneinander an und kämpfen um eine Wildcard für die nächste Staffel von Forsthaus Rampensau Germany. Dass Désirée ausgerechnet diese Rolle übernimmt, passt zu ihrer langjährigen Erfahrung im Reality-TV, in dem sie selbst schon als Teilnehmerin aufgetreten ist.

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Imago Désirée Nick zu Gast in der NDR Talk Show

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Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick mit den "Die Realitystar Academy"-Kandidaten, 2026

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Joyn Désirée Nick, "Promi Big Brother"-Kandidatin