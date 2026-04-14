Laut Désirée Nick: So kam die Idee zur "Realitystar Academy"

Désirée Nick (69) macht ernst: Am 16. April startet ihre "Realitystar Academy" auf Joyn. Die Show richtet sich an frische Gesichter aus dem Reality-Kosmos, die sich in einer Klasse von Neulingen beweisen wollen. Im Gespräch mit Promiflash schildert die Entertainerin, warum sie das Projekt überhaupt ins Leben gerufen hat. "Diese Idee entwickelte sich kontinuierlich im Laufe der letzten Jahre", erklärte sie. Sie habe beobachtet, dass sich das Genre stark verändert habe und klassische TV-Unterhaltung darunter leide. Ihr Ziel: klare Strukturen, klare Regeln – und echtes Handwerk.

Désirée spart in dem Gespräch nicht mit deutlicher Kritik. Viele Formate hätten zuletzt enttäuscht, während sich Biografien mancher Teilnehmer fast nur noch aus Reality-Auftritten zusammensetzten. "Obendrein wird Social Media mit Entertainment verwechselt und der Titel der Queen, Icon, Legend wurde inflationär entwertet", sagte sie Promiflash. Respekt vor künstlerischer Leistung komme ihrer Ansicht nach oft zu kurz. Genau hier will die "Academy" ansetzen: "Wir präsentieren unverbrauchte Kandidaten, die sich ihr Image erst noch erarbeiten, sich vor allem noch als Original formen lassen und die niemanden kopieren", so Désirée. In Trainings, Aufgaben und Feedbackrunden sollen die Teilnehmenden verstehen, was Unterhaltung eigentlich bedeutet. Am Ende, betont sie, werde sich zeigen, wer wirklich Perspektive im Reality-Geschäft habe: "Die werden dann schon selber merken, ob sie in dem Metier eine Zukunft haben werden oder nicht, denn das gesamte Berufsbild wird komplett unterschätzt", erklärte sie.

Für die Umsetzung übernimmt die Schauspielerin die Rolle einer strengen Direktorin und setzt auf Disziplin, Vorbereitung und Persönlichkeit – Werte, die sie seit Jahren auf der Bühne pflegt. In München sollen 18 angehende Realitygesichter antreten und sich Woche für Woche weiterentwickeln. Unter Désirées aufmerksamen Augen müssen die Kandidaten sich in Fächern wie Geschichte, Biologie, Deutsch, Kunst, Sport und Sozialkunde beweisen. Als zusätzlicher Ansporn winkt am Ende eine Wildcard für Forsthaus Rampensau Germany – ein Ticket, das den Besten den nächsten Schritt in die TV-Welt eröffnet.

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Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick mit den "Die Realitystar Academy"-Kandidaten, 2026

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Joyn/Marc Rehbeck In ihrer neuen Show setzt Désirée Nick auf Luigi Birofio als Assistenten.

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Imago Désirée Nick zu Gast in der NDR Talk Show