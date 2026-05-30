Liebesjubiläum: Jojo Siwa feiert ein Jahr mit Chris Hughes

Aus dem Container direkt in den siebten Himmel: US-Sängerin JoJo Siwa (23) und der britische Realitystar Chris Hughes haben ihr erstes gemeinsames Jahr als Paar zelebriert, nachdem sie sich 2025 bei "Celebrity Big Brother UK" kennengelernt hatten. Anlässlich des großen Tags postete die Musikerin am 27. Mai auf Instagram eine emotionale Bilderreihe voller Erinnerungen und richtete rührende Worte an ihren Liebsten: "Das größte Geschenk, das ich je in meinem Leben erhalten habe, war vor 365 Tagen. Was für ein wunderschönes Jahr es mit dir an meiner Seite gewesen ist. Ich wache jeden Tag mit mehr Liebe auf, mehr Dankbarkeit und einem größeren Lächeln in meinem Gesicht."

Die gepostete Fotosammlung bot den Fans intime Einblicke in ein ereignisreiches erstes Beziehungsjahr. Neben Schnappschüssen von Golfausflügen und tropischen Urlaubsmomenten fand sich dort auch Bildmaterial von der Hochzeit von JoJos Bruder Jayden sowie ein charmanter Backstage-Moment, der den 33-jährigen Chris hinter den Kulissen eines ihrer Konzerte zeigt. Der Brite teilte seinerseits in einer Story ein schlichtes Schwarz-Weiß-Foto mit den Worten "Frohes Einjähriges". Wie genau das Jubiläum im echten Leben gefeiert wird, stand logistisch allerdings noch in den Sternen, wie JoJo zuvor offenlegte: "Wir haben noch keine Pläne. Wir werden es bestimmt irgendwie feiern. Hoffentlich können wir dabei zusammen sein. Und wenn nicht, feiern wir, während wir getrennt sind."

Gefunkt hatte es zwischen den beiden ungleichen Realitygrößen im April 2025 während der 24. britischen Promi Big Brother-Staffel, wo Chris den sechsten und JoJo den dritten Platz belegte. Nach wochenlangen Spekulationen machten sie ihre Liebe schließlich im Juni desselben Jahres offiziell. Dass die Zeichen trotz Fernbeziehung und Terminstress eindeutig auf Zukunft stehen, daraus macht die Sängerin kein Geheimnis. Das Hochzeitsfieber im familiären Umfeld hat die 23-Jährige längst erfasst, und so ließ sie bezüglich ihrer Gefühle für Chris keine Zweifel aufkommen: "Er ist mein Mensch."

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Instagram / chrishughesofficial Chris Hughes und JoJo Siwa

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Instagram / itsjojosiwa Chris Hughes und JoJo Siwa

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Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, November 2025