Jojo Siwa trägt nach Golfverletzung eine Augenklappe

Mit Augenklappe und im bequemen blauen Hoodie hat sich Jojo Siwa (23) jetzt bei ihren Fans gemeldet – und dabei eine böse Verletzung enthüllt. Der Social-Media-Star hatte sich bei einem Ausflug mit ihrem Partner Chris Hughes eine schwere Verletzung zugezogen, als sie von einem Golfwagen geschleudert wurde. Die Folge: Die 23-Jährige musste eine ganze Woche lang auf das Training für ihre bevorstehenden Auftritte verzichten. Auf TikTok teilte sie ein Video, das sie liegend und lächelnd mit Augenklappe zeigt – während ihr Tanzteam im geteilten Bild fleißig weiterprobt. Dazu schrieb sie: "Ich musste die Woche komplett pausieren, aber meine Tänzerinnen und Tänzer haben es absolut gerockt!"

Den genauen Hergang des Unfalls schilderte Jojo auf Instagram. Sie beschrieb, wie der Golfwagen beim Linksabbiegen außer Kontrolle geriet: "Die Reifen und das Gas blieben hängen und er fuhr mit voller Geschwindigkeit (25 km/h) ein paar Kreise, bevor er auf zwei Räder ging und mich abwarf." Sie sei dabei auf ihrem Rücken gelandet und habe instinktiv versucht, ihren Kopf zu schützen – trotzdem sei sie hart aufgeschlagen. "Ich bin sehr glücklich damit, wie ich dabei weggekommen bin", betonte sie, und fügte hinzu, dass es ihr den Umständen entsprechend gut gehe, sie aber Schmerzen habe. Der Vorfall ereignete sich während eines Jahrestags-Ausflugs mit Chris. Fans strömten in die Kommentare, um ihr gute Besserung zu wünschen.

Der Zeitdruck ist dabei enorm, denn Jojos bevorstehendes Kreuzfahrt-Event soll bereits am 12. Juni starten und bis zum 15. Juni dauern – also in weniger als zwei Wochen. Die Reise hatte die Tänzerin und Moderatorin bereits im Dezember angekündigt. An Bord sollen unter anderem Tanzpartys, Bastelstunden zum Thema Haarschleifen und ein Konzert stattfinden. Bekannt geworden war Jojo als Kind durch die Realityshow "Dance Moms", bevor sie sich als Socialmediastar, Musikerin und Entertainerin eine eigene riesige Fangemeinde aufbaute.

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Getty Images JoJo Siwa 2025

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Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, November 2025

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Getty Images JoJo Siwa bei Billboard Women in Music im YouTube Theater im März 2025 in Kalifornien.