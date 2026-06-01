Chris Hughes' Fernbeziehung: So übersteht er Distanz zu Jojo

Chris Hughes (33) genießt seine Liebe auf Distanz! Der Realitystar schwärmt gegenüber der Daily Mail von seiner Beziehung mit JoJo Siwa (23), obwohl die beiden seit ihrem Kennenlernen bei Celebrity Big Brother zwischen Großbritannien und den USA pendeln. Kurz vor ihrem einjährigen Jubiläum ist Chris gerade erst von einem USA-Trip zurückgekehrt, bei dem er mit der Tänzerin und ihrer Familie ihren 23. Geburtstag gefeiert hat. Drei Tage hintereinander standen sie gemeinsam auf dem Golfplatz – für Chris ein echtes Highlight. "Ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass sie an ihrem Geburtstag Golf spielen möchte – und sie hat es tatsächlich getan. Das war eine Win-win-Situation", schwärmte er.

Im Interview erklärt Chris, dass ihre Fernbeziehung für ihn längst zur Routine geworden ist. Zwar hätten sie sich vor seinem jüngsten Besuch mehrere Monate nicht gesehen – so lange wie noch nie –, davor hätten sie sich aber ungefähr einmal im Monat getroffen, entweder in den USA oder in Großbritannien. Deshalb empfindet er die Situation als weniger belastend, als viele Fans vermuten würden: "Es ist schwierig, aber nicht so schwierig, wie die Leute denken", betonte der ehemalige Love Island-Kandidat. Besonders liebt er die Zeit mit JoJo, ihrer Familie und den Hunden in den Staaten, weil sich der Alltag dort ganz anders anfühlt als in seiner Heimat. Zu ihrem Jahrestag überraschte die "Dance Moms"-Bekanntheit ihn mit einem Partnerarmband, in das sie zwei Perlen aus einem alten Hotelarmband aus einem gemeinsamen Urlaub in Florida und Mexiko eingearbeitet hat – ein kleines Andenken an ihren ersten Trip als Paar.

Auch die öffentliche Aufmerksamkeit, die ihre Liebe von Anfang an begleitet hat, erlebt Chris mittlerweile deutlich entspannter. Die Kombination aus dem Altersunterschied von zehn Jahren und JoJos früherer Beziehung zu Kath Ebbs hatte in den sozialen Medien für heftige Diskussionen gesorgt. Der TV-Star erzählte jedoch, dass beide gelernt hätten, Kommentare und Meinungen auszublenden. JoJo sei durch ihre Karriere schon sehr früh an Öffentlichkeit gewöhnt, Chris selbst steht seit rund neun Jahren im Rampenlicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, TV-Pärchen

Anzeige Anzeige

Instagram / chrishughesofficial JoJo Siwa und Chris Hughes, Realitystars

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs im März 2025