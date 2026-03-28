Giovanni Zarrella für musikalische Leistung ausgezeichnet

Giovanni Zarrella (48) hat den Musikpreis Polyton in der Kategorie Schlager erhalten. Der Sänger, der bald in einer eigenen Netflix-Dokumentation zu sehen sein wird, wurde bei der dritten Verleihung der Auszeichnung in Berlin geehrt. Neben Giovanni gingen weitere Künstler mit Trophäen nach Hause, darunter SSIO (37) in der Kategorie Rap, Kadavar für Rock, Domiziana für Hyperpop sowie Jonny Mahoro als Newcomer. Auch Turbostaat, Rage Girl Remix, CATT und Ellen Allien wurden in ihren jeweiligen Kategorien geehrt. Die Berliner Band Mia eröffnete den Abend mit einem musikalischen Auftritt.

Vergeben wird die Auszeichnung von der Akademie für Populäre Musik, zu deren Gründungsmitgliedern namhafte Stars wie Herbert Grönemeyer (69), Shirin David (30) und Roland Kaiser (73) gehören. Als Sprecherin fungiert die Musikerin Balbina. Der Preis ist undotiert und wird vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Eingebettet ist die Preisverleihung in ein mehrtägiges Programm, das auch Diskussionsrunden umfasst. Im Gegensatz zum früheren Echo, der vor allem nach Verkaufszahlen vergeben wurde, liegt der Fokus beim Polyton klar auf der künstlerischen Leistung der Musiker.

Der Polyton wurde erstmals im Jahr 2023 vergeben und gilt als Nachfolger des Echo, der 2018 nach einer kontroversen Auszeichnung an die Rapper Kollegah (41) und Farid Bang (39) abgeschafft wurde. Damals hatten die beiden trotz misogyner und antisemitischer Texte einen Echo für ihr gemeinsames Album erhalten, woraufhin zahlreiche Künstler wie Marius Müller-Westernhagen (77) und Igor Levit ihre Preise aus Protest zurückgaben. Die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters (63) hatte im Juli 2021 die Planung für einen neuen Musikpreis angekündigt, der ausschließlich künstlerische Leistung würdigen sollte. Mit dem Polyton sollte ein Preis geschaffen werden, der frei von kommerziellen Aspekten ist und die Bedeutung der Kunst in den Vordergrund stellt.

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Getty Images Giovanni Zarrella, Sänger

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Getty Images SSIO, Rapper

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Getty Images Marius Müller-Westernhagen im Dezember 2022

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