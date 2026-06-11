Deutlich schmaler: Fans in großer Sorge um Jeremy Fragrance

Jeremy Fragrance (37) sorgt für Aufsehen in den sozialen Medien – und erneut ist es nicht sein Duft-Content, der die Gemüter bewegt. In einem neuen Instagram-Video präsentiert sich der Social-Media-Star, der mit bürgerlichem Namen Daniel Schütz heißt, oben ohne und wirkt dabei auffallend schmal. Der Influencer selbst scheint von seinem Anblick begeistert zu sein: Im Clip erklärt er, er sehe "sexy" aus – und strahlt dabei sichtlich Selbstbewusstsein aus. Viele seiner Fans teilen diese Einschätzung jedoch nicht.

Unter dem Beitrag häufen sich besorgte Kommentare seiner Follower. "Wie können wir helfen?", "Geht es dir gut?", "Wir wollen den alten Jeremy zurück! Wir vermissen den alten Jeremy!" und "Bitte fange an, dich selbst wieder aufzubauen, Jeremy" – so lauten nur einige der Nachrichten, die seine Community unter dem neuen Video hinterlässt. Der extrem schlanke Körper des Influencers löst dabei eine breite Welle der Anteilnahme aus, die zeigt, wie groß die Sorge unter seinen Fans ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass sein verändertes Äußeres für Schlagzeilen sorgt. Bereits vor einigen Monaten war Jeremy in einem Instagram-Video oben ohne im Schnee zu sehen – auch damals fiel Beobachtern sofort auf, wie stark er abgenommen hatte. Seitdem hat die Diskussion um seinen Gesundheitszustand in seiner Community nicht aufgehört. Der Influencer ist vor allem für seine Leidenschaft für Parfüm bekannt und hat sich damit eine riesige Fangemeinde aufgebaut, der sein Wohlergehen offensichtlich sehr am Herzen liegt.

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Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Parfüm-Influencer, Juni 2026

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Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance im Februar 2026

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Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Februar 2026