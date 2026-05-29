Giovanni Zarrella ergaunerte sich ersten Bühnenauftritt

In Kapstadt plauderten die Stars von Sing meinen Song am Dienstagabend über ihre Anfänge – eigentlich stand das musikalische Werk von Schlager-Rapper Timo Grabinger, bekannt als Tream, in der siebten Folge im Fokus. Doch Moderator Johannes Oerding (44) rückte plötzlich Giovanni Zarrella (48) ins Rampenlicht und erinnerte an eine besondere Anekdote, wie Bild berichtet. Der Musiker verriet, wie er sich als Teenager seine ersten Bühnenminuten sicherte: Er gab sich am Telefon als deutlich älterer Manager einer Band aus.

Giovanni erklärte, er sei damals 16 oder 17 Jahre alt gewesen und hätte unbedingt auf die Bühne gewollt. Seine Strategie: Er rief Clubs an oder schickte ihnen ein Fax und behauptete, eine angesagte Band zu vertreten, die sogar promomäßig auftreten würde. Damit niemand merkte, dass am anderen Ende der Leitung ein Teenager steckte, verstellte er am Telefon extra seine Stimme und sprach tiefer. Im Schlepptau hatte er eine ganze Crew: vier Tänzer namens Giuseppe, Vito, Hakan und Taifun, dazu eine Sängerin und einen Rapper. "Das hat super funktioniert", so Giovanni.

Der Sänger präsentierte bei "Sing meinen Song" seine ganz eigene Version von Treams Song "Lebenslang". Der Schlager-Rapper zeigte sich von der Performance sichtlich beeindruckt. "Das ist ein Banger! Ich schwöre, den spiele ich live!", jubelte Timo über Giovannis Interpretation. Trotzdem kürte er am Ende den Auftritt von Rockröhre Ina Bredehorn alias Deine Cousine mit "Liebe auf der Rückbank" zum Highlight des Abends. Für Giovanni, der kürzlich für seine musikalische Leistung ausgezeichnet wurde, reiht sich die Kapstadt-Erinnerung damit in eine lange Liste von Bühnenmomenten ein – inzwischen ganz ohne verstellte Stimme am Telefon.

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ZDF / Brand New Media [M] Giovanni Zarrella, Moderator

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RTL Der Cast von "Sing meinen Song" 2026

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Getty Images Giovanni Zarrella, Moderator