"So peinlich": Zarrella-Brüder nervten Cristiano Ronaldo

Giovanni Zarrella (48) und sein Bruder Stefano Zarrella (35) erlebten vor Jahren eine unvergessliche Begegnung mit ihrem großen Idol Cristiano Ronaldo (41) – die allerdings in einem ziemlich peinlichen Moment endete. In ihrem Podcast "Tutto bene", der exklusiv bei Podimo zu hören ist, packten die beiden Brüder jetzt über das Treffen aus, das 2010 bei Real Madrid stattfand. Damals waren die beiden auf Einladung bei einem Spiel der spanischen Liga zu Gast und hatten auch Zugang zum Backstage-Bereich. Dort warteten sie nach der Partie auf die Spieler – und plötzlich stand Cristiano vor ihnen. "Wir haben ihn nicht gesehen, wir haben ihn gespürt", erinnert sich Giovanni an den magischen Moment, als der Fußballer plötzlich aus einer Tür kam.

Die Brüder waren gerade dabei, ein Foto mit Real-Madrid-Spieler Kaká zu machen, als sie Cristiano entdeckten. Ohne zu zögern ließen sie den Spieler einfach stehen und liefen zu ihrem Idol. Giovanni bat Cristiano auf Portugiesisch um ein Foto – und bekam es auch. Doch damit war es längst nicht getan. Die beiden schossen gleich mehrere Bilder, weil sie Angst hatten, dass manche mit ihrer Digitalkamera nichts geworden sein könnten. Am nächsten Tag waren sie erneut auf dem Trainingsgelände von Real Madrid eingeladen und machten wieder Jagd auf Cristiano-Bilder. Nach dem Training ergriffen sie die Gelegenheit und baten ihn erneut um Fotos. "Dann sind wir rausgerannt vor das Gebäude, um ihn noch mal abzufangen vor dem Auto. Das war das dritte Mal. Das war dann vielleicht zu viel, das 30. Foto", gibt Giovanni zu.

Cristiano erkannte die anhänglichen Brüder tatsächlich wieder und machte ihnen deutlich, dass es nun genug sei. "Er hat gesagt: Verdammt noch mal, gestern, heute, heute schon wieder!", übersetzt Giovanni die Rüge des Fußballers im Podcast. "Wir haben den ein bisschen gestalkt, das war ein bisschen übertrieben", räumt der Moderator schmunzelnd ein. Trotz des Rüffels bleibt die Begegnung für die Zarrella-Brüder etwas ganz Besonderes. Stefano schwärmt noch heute: "Ich habe ihn angefasst, der war einfach aus Stahl." Für ihn war das Treffen mit Cristiano "einer der schönsten Tage" seines Lebens.

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Getty Images Stefano und Giovanni Zarrella im September 2024

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Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballspieler

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Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juli 2025 auf Sizilien