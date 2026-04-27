Iris Katzenberger schließt Comeback mit Stefan nicht aus

Ist bei der Trennung von Iris Katzenberger und Stefan Braun wirklich das letzte Wort schon gesprochen? Auf Instagram stellte ein Fan dem Realitystar die alles entscheidende Frage: "Wird das nochmal was zwischen dir und Stefan? Ihr wart ja doch nach außen hin ein tolles Paar." Die 58-Jährige antwortete darauf überraschend offen und ließ eine mögliche Reunion nicht außen vor. "Das wird sich zeigen... Gerade tut uns beiden die Trennung gut und wir reden viel miteinander", schrieb sie. Und noch eine weitere Aussage ließ aufhorchen: "Jeder reflektiert seine eigenen Fehler und solange keine dritte Person dazwischen ist, ist alles in Ordnung."

Was genau Iris (58) mit der "dritten Person" meinte, ließ sie in der Fragerunde bewusst offen. Fest steht aber: Die beiden stehen noch miteinander in Kontakt und scheinen die Zeit seit der Trennung zur Selbstreflexion zu nutzen. Stefan hatte sich nach dem Beziehungsende seinerseits ebenfalls geäußert und die Ursachen eher im gegenseitigen Unverständnis gesehen. "Wir beide fühlen uns aktuell vom Gegenüber nicht verstanden. Daher diese einvernehmliche Trennung", hatte er erklärt. Als im Netz Gerüchte über den wahren Trennungsgrund kursierten, hatte Iris betont, sich dazu nicht öffentlich äußern zu wollen.

Iris und Stefan waren rund zwei Jahre lang zusammen. Im April 2024 hatte sie die Beziehung öffentlich gemacht, zog schnell mit ihm zusammen – sogar über eine mögliche Hochzeit wurde gesprochen. Anfang April dieses Jahres folgte nach einem gemeinsamen Urlaub am Gardasee dann überraschend das Liebes-Aus. Als Grund nannte Iris damals "unterschiedliche Vorstellungen" vom Leben und von der Partnerschaft. Zuletzt zeigte sie sich bei den Reality Awards an der Seite ihrer Tochter Jennifer Frankhauser (33) gut gelaunt und betonte, es gehe ihr trotz der Trennung sehr gut.

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IMAGO / Future Image Iris Katzenberger und Stefan Braun, Januar 2026

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Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, August 2025

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Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, Mai 2025

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