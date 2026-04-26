Kool Savas nach Unfall: Er wurde mit elf Stichen genäht

Sein Thailand-Urlaub hatte unschöne Folgen: Kool Savas (51) kehrte aus Südostasien mit einer handfesten Verletzung zurück. Der Rapper zeigte seinen Followern in einer Instagram-Story eine frische Wunde an der Handkante, die mit elf Stichen genäht werden musste. Was genau passiert ist, ließ Kool Savas dabei offen. Er kommentierte das Bild der Wunde lediglich mit den Worten: "So sieht es aus, wenn man im Urlaub unüberlegte Dinge tut. Nett." Die Narbe dürfte ihn wohl noch für eine längere Zeit begleiten.

Damit ist Kool Savas nicht der einzige deutsche Rapper, dessen Thailand-Aufenthalt nicht ganz reibungslos verlief. Dem Rapper Samra erging es während seines Trips sogar noch deutlich schlimmer: Er wurde für einige Tage inhaftiert, nachdem bei ihm ein unerlaubtes Medikament entdeckt worden war. Nur mit Hilfe der deutschen Botschaft konnte er das Land nach einem schnellen Gerichtsverfahren – und Berichten zufolge nach Zahlung von Bestechungsgeldern – mit einem Einreiseverbot verlassen. Thailand ist in diesem Jahr offenbar ein besonders beliebtes Reiseziel unter deutschen Rappern: Auch Finch, Noah, NGEE, Katja Krasavice (29) und weitere Künstler waren in den vergangenen Monaten dort zu Besuch.

Kool Savas, der mit bürgerlichem Namen Savaş Yurderi heißt und auch als "King of Rap" bekannt ist, ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Rapszene. Abseits der Musik hat der Berliner auch als Vater eine wichtige Rolle in seinem Leben gefunden. In einem Interview mit Stern hatte er erzählt, wie sehr ihn die Vaterschaft verändert habe – und wie er versucht, seinem Sohn ein gutes Vorbild zu sein.

Anzeige Anzeige

ActionPress Kool Savas, Januar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Kool Savas, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Katja Krasavice bei den 75. Bambi Awards in der Bavaria Filmstadt in München